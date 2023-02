😮 Scudetto e Champions, il Napoli ha un altro alleato oltre la squadra

Il Napoli giocherà questo pomeriggio contro l’Empoli, ma il team partenopeo può esultare già per una notizia molto importante.

Dopo la bellissima vittoria in Champions League contro l’Eintracht di Francoforte, il Napoli di Luciano Spalletti si appresta a sfidare l’Empoli di Paolo Zanetti. I partenopei, infatti, scenderanno quest’oggi alle 18.00 al Castellani per sfidare una delle sorprese di questo campionato.

L’Empoli, infatti, sta disputando un’ottima annata, visto che adesso è dodicesimo in classifica con un margine importante sul terzultimo posto. I toscani, di fatto, hanno la bellezza di 11 punti sul Verona che, per l’appunto, occupa l’ultima posizione che porta con sé la retrocessione in Serie B.

Lo stesso Luciano Spalletti, nel corso della classica conferenza stampa della vigilia della partita, ha ribadito la forza della squadra guidata da Paolo Zanetti: “L’Empoli sa stare benissimo in campo, ha dei calciatori fortissimi come Parisi, Vicario e Baldanzi. Questi giocatori ce li troveremo l’anno prossimo nelle grandi squadre, visto che già sanno come comportarsi in una gara”. Tuttavia, al netto dei timori del match del Castellani, il tecnico toscano può esultare per una notizia molto importante.

Empoli-Napoli, Luciano Spalletti può esultare di gioia: al Castellani ci saranno più di 5 mila tifosi partenopei

Secondo quanto riportato dal quotidiano italiano ‘La Repubblica’, infatti, ci saranno ben 5 mila tifosi del Napoli sugli spalti del Castellani. Ad Empoli, nonostante i vari divieti, ci sarà di fatto una vera e propria marea di tifo partenopeo.

Nei giorni scorsi, infatti, era stata ufficializzata la decisione di destinare i biglietti della gara tra l’Empoli di Paolo Zanetti ed il Napoli di Luciano Spalletti solo ai residenti della Toscana. Tuttavia, visto il grandissimo numero di tifosi partenopei che abitano in questa regione per motivi lavorativi, gli uomini del tecnico toscano saranno supportati dai loro sostenitori.

Nel frattempo, rispetto alla gara contro l’Eintracht di Francoforte, Luciano Spalletti dovrebbe compiere tre cambi. Mario Rui giocherà infatti al posto di Mathias Olivera, mentre Elmas sostituirà Zielinski a centrocampo . In attacco, invece, bisogna sottolineare la presenza di Politano e non quella di Lozano.