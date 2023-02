❌ Napoli, assenza pesante dell’ultim’ora? Colpo di scena

Il Napoli si prepara alla sfida di stasera contro l’Empoli, e Spalletti potrebbe dover escludere a sorpresa un titolare dall’11 di partenza.

Un dubbio assilla Luciano Spalletti, a poche ore dalla sfida di questa sera in campionato. Alle 18.00 il Napoli sarà di scena allo stadio Castellani contro l’Empoli, dodicesimo in classifica, e l’allenatore deve ancora decidere l’11 titolare. Scelta non semplice, perché oltre al campionato bisogna pensare ai prossimi impegni, e per questo potrebbe arrivare una clamorosa esclusione.

Il Napoli, in tutta la stagione, ha dimostrato di avere una rosa molto competitiva, e le riserve hanno sempre fatto bene quando sono state chiamate in causa. Proprio per questo Spalletti sa che anche in questa occasione sarà possibile fare un piccolo “sacrificio”, rinunciando a un pilastro della formazione partenopea. Il rischio, però, è di sottovalutare troppo una squadra come l’Empoli, che un mese fa è stata capace di battere l’Inter a San Siro (dove il Napoli aveva perso).

Ma l’allenatore dei partenopei deve anche pensare agli altri impegni della sua squadra. Alcuni giocatori sono stanchi dopo la trasferta in Champions a Francoforte, martedì scorso, e venerdì prossimo il Napoli è atteso dal match con la Lazio. Per i partenopei il periodo è abbastanza denso, tanto che l’11 marzo, prima del ritorno con l’Eintracht, al Maradona arriverà l’Atalanta.

Spalletti valuta l’esclusione a sorpresa di Kim nel Napoli

Per cui contro l’Empoli, questa sera, il Napoli potrebbe rinunciare dal primo minuto a Kim Min-jae. Il colosso coreano è stato fin qui impeccabile, imponendosi come uno dei leader della società azzurra, ma la partita odierna potrebbe vederlo partire dalla panchina. Per riposarsi, ma anche per evitare un’ammonizione che possa fargli saltare la Lazio, essendo Kim diffidato.

A rivelarlo è il giornalista Raffaele Auriemma su ‘Tuttosport’ di oggi, che suggerisce che Juan Jesus potrebbe sostituire il coreano. Il brasiliano ha già giocato 9 partite in stagione, segnando 2 gol, ma non vede il campo dall’8 gennaio contro la Sampdoria. Per quanto riguarda Kim, invece, questa sarebbe solo la seconda assenza stagionale, dopo la panchina del 10 settembre contro lo Spezia. In quell’occasione, il Napoli vinse 1-0 con gol allo scadere di Raspadori.