“Solo al Napoli non manca…”: Inter, l’ammissione di Inzaghi

Una vera e propria resa da parte di mister Simone Inzaghi, il quale fa un’ammissione inevitabile sul Napoli nel post-partita di Bologna-Inter.

Una rete di Riccardo Orsolini ha decretato la vittoria del Bologna sull’Inter. Un 1-0 che riafferma l’autostrada di vantaggio del Napoli in classifica e l’avvicina ancora di più allo scudetto: giunti alla 24esima giornata di Serie A, la squadra di mister Luciano Spalletti conta con un vantaggio di +18 punti sulla seconda in classifica. In città, a Napoli, è ormai difficilissimo trattenere l’entusiasmo e tutt’intorno comincia a vestirsi a festa, in attesa che la matematica permetta di aprire alla gioia che manca da oltre trent’anni.

La resa dell’Inter ha generato critiche e disappunto. La formazione di Simone Inzaghi è apparsa eccessivamente remissiva al cospetto degli avversari e ha smorzato così gli ultimi spiragli di lotta per il vertice massimo, mentre rischia di essere raggiunta nella sua posizione sia dalla Roma che dai cugini del Milan.

Un’ammissione di colpa è giunta da parte dell’allenatore al termine del match del pomeriggio, intervenendo in diretta ai microfoni di ‘SKY Sport’.

Bologna-Inter, Inzaghi: “Manca continuità a tutte, tranne al Napoli”

“L’approccio non è stato buono. Nel primo non siamo stati l’Inter, siamo apparsi insufficienti contro una squadra in salute”, ha affermato mister Inzaghi. All’emittente poi ha continuato: “Una volta prese le misure, abbiamo sofferto di meno ma abbiamo preso un gol che non si può subire. Siamo arrabbiati. Ok che c’è stanchezza e anche infortuni, ma dovevamo fare di più. Bisogna cercare le motivazioni, devo farlo io in primis”.

Sulla situazione generale dell’Inter e l’attuale classifica, l’allenatore Inzaghi ha poi concluso: “Per arrivare allo scudetto manca riuscire a mantenere alta la concentrazione e la determinazione ogni due giorni e mezzo. La continuità manca a noi così come ad altre squadre, tranne ad una (il Napoli,ndr) . Tutte hanno subito rallentamenti. Giochiamo molto, ma dobbiamo fare meglio e di più. Con maggior precisione sotto porta staremmo parlando d’altro. Va capito quel primo tempo in cui abbiamo messo in campo quasi nulla”.