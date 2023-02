L’Inter crolla a Bologna, il Napoli gode: arriva il messaggio del club

Sconfitta a sorpresa dell’Inter sul campo del Bologna. Un risultato che ha provocato anche la reazione del Napoli, ed arrivato il messaggio da parte del club.

Un crollo che fa rumore quello dell’Inter a Bologna. La squadra di Simone Inzaghi è caduta sotto i colpi di un compagine organizzata, aggressiva e ben messa in campo come quella felsinea. Un successo importante, che ovviamente riguarda anche il Napoli: gli azzurri ad oggi hanno 18 punti di vantaggio sui nerazzurri. Una voragine tra la prima e la seconda della classe, che diventa importante quando siamo ancora alla fine del mese di febbraio. Certo, mancano ancora tante partite e ci sono tanti punti in palio. Ma vedere una capolista cosi lanciata come il Napoli oggi, dà ancor più merito al lavoro svolto da Luciano Spalletti fino a questo momento.

Ieri il successo contro l’Empoli, squadra ostica che poteva mettere in difficoltà gli azzurri. Contro questo Napoli, però, sembra davvero complicato trovare la via giusta per colpire gli azzurri. Di contro, le inseguitrici faticano tantissimo. Oggi la sconfitta dell’Inter al Dall’Ara, stasera lo scontro diretto tra Milan ed Atalanta. All’ombra del Vesuvio c’è grande soddisfazione per la situazione attuale, ed intanto è arrivato anche un messaggio subito dopo la partita dell’Inter.

L’inter perde, il Napoli esulta: messaggio sui social

Una sconfitta da un lato anche inattesa, che evidentemente è anche figlia del grande sforzo fatto dai ragazzi di Simone Inzaghi nella partita di Champions League contro il Porto. E cosi il Napoli, come detto, può vantare un vantaggio molto importante proprio sull’Inter che è la prima inseguitrice degli azzurri in termini di classifica.

Dal club azzurro è arrivato un messaggio subito dopo la sconfitta dei nerazzurri: un tweet che recita “Fianco a fianco”, scritto a caratteri cubitali, con tanto di foto degli azzurri durante la partita contro la squadra toscana. Il clima attorno alla squadra di Spalletti si sta facendo sempre più entusiasta anche se il campionato è ancora lungo.