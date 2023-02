Napoli, la strigliata di Spalletti a Kvaratskhelia: è successo contro l’Empoli

Il Napoli ha sconfitto anche l’Empoli di Zanetti, ma bisogna anche registrare una strigliata di Luciano Spalletti a Kvaratskhelia.

Dopo la vittoria contro l’Eintracht di Francoforte in Champions League, il Napoli di Luciano Spalletti si è ripetuto anche in campionato. Gli azzurri, infatti, hanno battuto ieri sera al Castellani l’Empoli di Paolo Zanetti con il risultato di 0-2.

I partenopei hanno dominato anche la partita contro l’Empoli, visto che alla mezz’ora si sono portati già sul doppio vantaggio. Tuttavia, la netta superiorità del Napoli è arrivata proprio nel momento più ‘difficile’. La squadra di Luciano Spalletti, infatti, ha giocato l’ultima parte della seconda frazione di gara in dieci a causa dell’espulsione di Mario Rui.

Tutti si aspettavano un po’ di sofferenza dopo il cartellino rosso al portoghese, ma il team campano è riuscito a non concedere nulla all’Empoli. Il Napoli, di fatto, anche ieri ha dimostrato di non mollare niente in campo. A dimostrazione di questo bisogna sottolineare un retroscena avvenuto ieri sera.

Empoli-Napoli, la strigliata di Luciano Spalletti a Kvaratskhelia durante la partita: “Guarda la linea”

Luciano Spalletti, mentre il Napoli era già 0-2, ha infatti criticato Kvaratskhelia in inglese per essere stato pescato in fuorigioco: “Kvara, you see the line, look the line’, ovvero: “guarda la linea”.

Ma se durante la partita c’è stato qualche richiamo, nella conferenza stampa post gara il tecnico toscano ha poi fatto i complimenti ai suoi: “Prova di forza dopo il rosso. E’ una squadra migliorata in tutto. Contro il Sassuolo vi è sfuggita un’azione. Ovvero quando abbiamo sbagliato un calcio d’angolo ed ho visto dieci assatanati correre in difesa per non prendere gol. In 25 anni di carriera non ho mai visto una cosa del genere”.

Queste parole di Luciano Spalletti, di fatto, confermano la grandissima mentalità che ha acquisito il suo Napoli, il quale è atteso adesso dal match di venerdì contro la Lazio di Maurizio Sarri.