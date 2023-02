Napoli, che beffa dalla Juventus: ‘scippo’ sul mercato

Il valzer degli attaccanti che potrebbe prodursi in estate rischia di penalizzare il Napoli: partenopei beffati dalla Juve nella corsa al giocatore

Il calciomercato invernale è terminato da meno di un mese ma le società sono già all’opera per studiare i movimenti da compiere durante la prossima estate. Il Napoli in questo momento non perde di vista l’attenzione dal terreno di gioco, tuttavia, le ottime prestazioni fornite da diversi elementi della squadra di Luciano Spalletti accendono i riflettori sugli azzurri.

Il presidente Aurelio De Laurentiis inoltre nei giorni scorsi ha già detto apertamente che davanti a certe offerte per il Napoli diventerà molto complicato trattenere alcuni giocatori. Uno dei giocatori maggiormente apprezzato in giro per l’Europa è certamente Victor Osimhen, protagonista di numeri pazzeschi. Ad una sua eventuale partenza è legata anche una beffa per la formazione partenopea.

Calciomercato Napoli, la Juventus è pronta a muoversi per Rasmus Hojlund in caso di addio di Dusan Vlahovic

Uno dei nomi circolati per la sostituzione di Victor Osimhen al Napoli è quello di Rasmus Hojlund, attaccante classe 2003 dell’Atalanta. Il ventenne danese si sta mettendo in mostra in Serie A. Il calciatore, giunto in Italia, in estate dallo Sturm Graz ha impiegato poco tempo per adattarsi al nuovo calcio.

Nonostante la giovane età ha mostrato un talento precoce. Sette reti con la maglia dell’Atalanta fino a questo momento e altre sei con il club austriaco prima del suo arrivo in Italia per una cifra già abbastanza consistente (circa 17 milioni di euro). Il giocatore ha diversi estimatori. Non solo in Italia ma anche in Premier League.

Come scrive però il ‘Corriere dello Sport’, Hojlund è cercato soprattutto dalla Juventus. i bianconeri, in caso di mancato arrivo in Champions League, potrebbero sacrificare Dusan Vlahovic. A quel punto, il nome in cima alla lista dei dirigenti bianconeri è quello dell’attaccante dell’Atalanta, che ha già preso confidenza e dimestichezza con la Serie A. Un primo sondaggio con i suoi agenti si sarebbe già prodotto nelle scorse ore.