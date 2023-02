😱 Empoli-Napoli, Spalletti mette tutti d’accordo: la sentenza è netta

In seguito alla prestazione offerta dal Napoli contro l’Empoli, quanto si ricava in merito a Spalletti e alla sua squadra è una sentenza univoca.

Applausi a scena aperta per la formazione azzurra, che è stata ospite dell’Empoli al Castellani. La squadra di mister Luciano Spalletti ha dato prova della sua superiorità ancora una volta. Anche in una circostanza scomoda, ovvero l’inferiorità numerica causata dall’espulsione da rosso diretto inflitta a Mario Rui, la formazione si è rimodellata con l’ingresso in campo di Mathias Olivera ed Eljif Elmas senza perdere le coordinate.

Una prova di forza, che conferma quanto ogni elemento della rosa sia perfettamente integrato con il resto, sebbene alcuni giocatori godano di meno spazio. Le prossime settimane, considerato anche l’ampia distanza di +18 del Napoli all’Inter, consentirà di fare calcoli di turnover ponderati per prepararsi al confronto casalingo contro l’Eintracht Francoforte.

Rappresenterà il ritorno degli ottavi di finale di Champions League e sarà allo ‘Stadio Diego Armando Maradona’. Dopo quanto mostrato in Germania e con il vantaggio del 2-0 dell’andata, il Napoli non dovrebbe patire troppi grattacapi ma Spalletti vuole che i suoi si concentrino sul campo senza fare troppi calcoli.

Empoli-Napoli, dalla Toscana applausi per gli azzurri

La vera affermazione della superiorità del Napoli passa anche attraverso il riconoscimento della stessa da parte degli avversari. È quanto verificatosi a Empoli. Il primo a congratularsi con l’avversario è stato il tecnico Zanetti in conferenza stampa post-partita: “Il Napoli per certi versi è ingiocabile. Fa tutte le fasi in maniera perfetta. Abbiamo dato tutto, ma avevamo di fronte dei calciatori con un vantaggio fisico impressionante. D’altronde questo è un Napoli che ridicolizza la squadra che ha vinto l’Europa League, è difficile trovargli dei punti deboli”.

Il giorno dopo anche ‘pianetaempoli.it’ ha sottolineato il grande valore del Napoli, raccogliendo, in un suo articolo sulla ripresa degli allenamenti e di riflessione sulla sconfitta di sabato sera, l’umore generale della tifoseria toscana rispetto al risultato subito. “Napoli è stato supersonico. Nessuna squadra vista contro di noi ha fatto vedere quel passo, quella qualità nel muovere il pallone”, e continua: “Anche quella incredibile capacità di tornare a difendere quasi in undici. In un campionato davvero mediocre come questo è chiaro il motivo per cui la squadra di Spalletti sia prima con tutto quel vantaggio”, si legge a riprova della stima che circola sul Napoli e il suo gioco.