“Osimhen deve…”: Napoli, l’attacco in diretta spiazza i tifosi

Dopo Empoli-Napoli c’è la riflessione su Victor Osimhen e Mario Rui che sorprende i tifosi azzurri, considerati i risultati complessivi della squadra.

Il Napoli ha dominato in lungo e in largo ad Empoli, nonostante la parte finale della sfida per oltre venti minuti abbia dovuto disputarla in 10 uomini, a causa dell’espulsione di Mario Rui. Il primo rosso diretto della stagione azzurra, in Serie A. Con un autogol e una rete di Victor Osimhen il Napoli ha chiuso la pratica toscana e il mese di febbraio, con otto vittorie consecutive. L’unico stop nell’intero campionato ad oggi è stato quello dello scorso gennaio quando, alla ripresa dopo i Mondiali di Qatar 2022 e le festività natalizie, il Napoli ha perso in casa dell’Inter, a San Siro.

Anche in campo internazionale, ovvero in Champions League, gli azzurri hanno dilagato. L’unica sconfitta è stata quella contro il Liverpool, quando la fase a gironi era giunta all’ultima chiamata. Il Napoli si era già qualificato in qualità di primo del Gruppo alle fasi finali. A Francoforte sul verde di proprietà dell’Eintracht la formazione di Luciano Spalletti ha offerto una lezione di superiorità alla squadra di Glasner.

Ne ha parlato a lungo il giornalista Peppe Iannicelli, che ha riflettuto sulle prossime settimane che avvicinano al Napoli alla fine della stagione sportiva e ai suoi successi.

Iannicelli: “Lavorando su questo aspetto il Napoli può vincere anche in Europa”

“L’espulsione di Mario Rui è stata sconsiderata, il Napoli era in totale controllo della sfida e in campionato conta già su un vantaggio incolmabile”, ha affermato il giornalista. Poi ha proseguito: “La reazione non ha alcuna giustificazione ma preoccupa, poiché al Castellani le sorti della sfida erano già decise. In un turno di Champions League a eliminazione diretta il calcione di Mario Rui, peraltro tra i migliori in stagione, avrebbe potuto determinare l’esito della competizione”.

Conterà molto avere controllo sulle emozioni e sui momenti più adrenalinici delle sfide, insomma. Peppe Iannicelli lo sottolinea, parlando anche del bomber Osimhen: “Si dica lo stesso circa il fuorigioco del centravanti. Con un pizzico di attenzione in più, il Napoli avrebbe segnato una rete tombale per la sfida. Vale lo dunque lo stesso ragionamento fatto per Mario Rui: ad Empoli è finita in gloria ma al Santiago Bernabeu o al Parco dei Principi certi difetti e certi dettagli possono fare la differenza. Nelle prossime settimane si dovrà lavorare per correggere questi difetti e puntare all’impresa anche in Europa. Per questo Napoli davvero non ci sono confini che tengano”.