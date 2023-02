“Il Napoli giocherebbe male con…”: Cassano spiazza tutti alla Bobo TV

La vittoria conquistata dal Napoli a Empoli alimenta ancor di più i sogni scudetto: per Antonio Cassano ci sono tre squadre più forti

Vincere non è mai semplice, sia se si gioca in Champions League, sia se la partita è in Serie A. Il Napoli sta attraversando un periodo d’oro, mai nella storia era stato così dominante, lo certificano i 65 punti in classifica in 24 partite. Alle 12:30 giocherà l’Inter al Dall’Ara contro il Bologna, per capire di quanto sarà il distacco dalla seconda dopo questa giornata. Ma a prescindere dai 15, 16 o 18 punti, i partenopei hanno dimostrato che non c’è discussione su chi è la più forte in campionato.

Poi c’è la Champions, che è un sogno, e i quarti di finale non sono mai stati raggiunti. L’obiettivo è vicinissimo dopo lo 0-2 dell’andata contro l’Eintracht Francoforte. Serve portare a casa la sfida di ritorno senza particolari danni e poi il Napoli sarà tra le prime otto d’Europa. Da lì inizia un’altra competizione e in base al sorteggio si capirà dove può arrivare la squadra di Luciano Spalletti.

Napoli, la previsione di Cassano sulle avversarie europee

Antonio Cassano, ex calciatore e oggi opinionista, ha parlato ai microfoni della Bobo TV su Twitch: “La predisposizione del Napoli a fare la partita è evidente. Solo tre squadre in Europa farebbero giocare male il Napoli e sono il Bayern Monaco, il Real Madrid e il Manchester City. Non partirebbe sfavorito, questo no, ma avrebbe qualche difficoltà. Non vedo perché cambiare se giocare così porta questi risultati. Continuerà così fino a fine stagione”. Parole chiare, quelle di Fantantonio, dovute anche alla gran quantità di campioni di cui dispongono questi tre top club europei.

Poi si sa che la Champions, unica competizione in cui è possibile che il Napoli incontri Bayern, Real e City, sia una cosa a parte. I valori nelle due partite si assottigliano un po’, subentra la mentalità, l’esperienza e la capacità di resistere ai momenti duri. Anche per questo Carlo Ancelotti ha vinto l’anno scorso e vuole fare il bis in questa stagione.