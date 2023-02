Napoli, Spalletti mette nel mirino la Juventus: il suo obiettivo è chiaro

Luciano Spalletti mette nel mirino la Juventus, l’obiettivo del Napoli diventa sempre più chiaro ogni settimana che passa

Il Napoli ha vinto un’altra partita ieri al Castellani contro l’Empoli per 0-2. Si tratta della quinta tra Serie A e Champions League senza subire gol. Una macchina perfetta, quella di Luciano Spalletti, che adesso si godrà la settimana tipo per preparare al meglio la sfida di venerdì con la Lazio allo stadio Maradona. Chiudere al più presto la pratica scudetto per far esplodere di gioia definitivamente la città è l’obiettivo principale dell’allenatore dei partenopei. E anche concentrarsi, successivamente, sulla Champions.

I punti in classifica del Napoli sono 65, a +18 sull’Inter in attesa del match con il Bologna in programma alle 12:30 al Dall’Ara. Ma a prescindere dal risultato dei nerazzurri, è chiaro che la squadra di Spalletti farà il suo cammino al proprio ritmo, senza badare dunque a ciò che faranno le altre. C’è però un record che, se dovesse essere battuto, farebbe entrare nella storia della Serie A il Napoli e Spalletti.

Napoli, nel mirino il record della Juventus

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli ha messo nel mirino il record della Juventus del 2013/14, quando vinse lo scudetto con 102 punti. Antonio Conte trionfò con quella squadra che uscì alla fase a gironi di Champions e arrivò in semifinale di Europa League, che in campionato lasciò pochissimi punti. La proiezione attuale del Napoli si aggira sui 102,9 punti. Numeri pazzeschi per una squadra che a inizio stagione non era data per favorita, anzi. I pensieri di una qualificazione all’Europa League stentata si facevano sempre maggiori considerando il calciomercato condotto dalle altre big.

Ma il vero giudice supremo è sempre e solo il campo, che sta decretando che il Napoli è la migliore squadra d’Italia e una delle migliori d’Europa. Battere il record della Juventus è possibile, servirà però capire quanti stimoli ci saranno nelle ultime giornate di campionato e se i partenopei dovessero andare avanti in Champions League, con i quarti di finale molto vicini dopo la vittoria a Francoforte.