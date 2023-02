“È studiato”: Napoli, la rivelazione in diretta lascia senza fiato

Il giornalista si lancia in grandi complimenti nei confronti degli azzurri. Arriva anche una rivelazione che farà felici i tifosi del Napoli.

La vittoria contro l’Empoli e la successiva sconfitta dell’Inter contro il Bologna, proietta il Napoli a diciotto punti di vantaggio in classifica sui nerazzurri. La squadra di Spalletti è una vera e propria schiacciasassi e sta ricevendo complimenti un po’ da tutti i giornalisti e addetti ai lavori.

Non ne è esente Enrico Varriale. Il noto giornalista RAI, intervenuto a Radio Marte, non ha dubbi: “Il Napoli sta giocando in maniera eccezionale questo campionato, sta facendo la storia. Gli azzurri stanno giocando bene, dominando e portando a casa i risultati. Anche quando sono in inferiorità numerica, gli uomini di Spalletti riescono ancora a dominare la partita e a vincere.”

Per Varriale il match contro l’Empoli è proprio l’emblema del cambio di passo di questo Napoli rispetto allo scorso anno: “La squadra non perde identità e impone il suo gioco su tutti i campi. Abbiamo visto contro l’Empoli, e penso che se avessero giocato così anche la scorsa stagione, avrebbero potuto ambire allo Scudetto. Proprio ad Empoli lo scorso anno ci fu un crollo da 0-2 a 3-2, adesso invece non c’è stato. Quest’anno è cambiato proprio questo: tutti si sacrificano per tutti e i nuovi si sono ambientati benissimo.”

Napoli, Varriale sicuro: “Il calcio di Spalletti è studiato in tutta Europa”

Per Varriale il segreto sta proprio in come i nuovi innesti si sono perfettamente integrati, ma non solo: “Sono rimasto impressionato dai nuovi ingressi come Kvaratskhelia, Kim e Simeone, che hanno fatto subito bene. E poi c’è Osimhen, che sta raggiungendo il massimo del suo rendimento fin qui e si sta distinguendo. Spalletti sa benissimo chi e quando deve giocare.”

Un passaggio infine su come all’estero vedono il Napoli e la sua cavalcata: “E’ giusto essere orgogliosi di questa squadra. Il Napoli è il volto pulito del calcio italiano. Il suo gioco sta riscuotendo consensi in tutta Europa, all’estero il Napoli è studiato. Bisogna esserne orgogliosi.”