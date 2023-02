🔥 Napoli sul tetto d’Europa: nessun dubbio, il dato ora è ufficiale

Il Napoli capolista di Luciano Spalletti continua ad impressionare e dare spettacolo. I numeri del club azzurro sono a dir poco spaventosi.

Nell’ultimo turno di campionato il Napoli ha espugnato il Castellani di Empoli ed ha trovato l’ennesima vittoria consecutiva. Una vittoria netta con la formazione partenopea che ha controllato dal primo all’ultimo minuto ed ha vinto con un risultato anche striminzito visto la prestazione degli uomini di Spalletti.

Il club capolista della Serie A è rimasto in inferiorità numerica a inizio secondo tempo e quello che più ha impressionato gli addetti ai lavori è che praticamente il Napoli non ne ha affatto risentito. La squadra ha controllato anche dopo l’espulsione di Mario Rui ed anzi ha più volte sfiorato il tris, soprattutto nel finale con il Cholito Simeone.

Il club partenopeo si trova in una condizione a dir poco clamoroso, a più 18 sull’Inter di Simone Inzaghi ed un vantaggio addirittura superiore su tutte le avversarie. In Europa le cose non cambiano con il club che ha già ipotecato la qualificazione ai Quarti di finale di Champions League. Il club azzurro ha vinto senza particolari patemi, e sempre in trasferta il match di andata contro l’Eintracht Francoforte di Glasner.

Napoli, il dato clamoroso spiazza tutti

Nel corso della giornata odierna abbiamo visto un clamoroso risultato in chiave europea. Il Barcellona di Xavi, dopo la clamorosa eliminazione in settimana in Europa League, è caduto anche in campionato. Una rete di Tourè ad inizio gara ha portato la sconfitta a Lewandowski e compagni, in netta difficoltà e preoccupati per quello che resta ormai l’unico obiettivo stagionale. La sconfitta del Barcellona ha portato anche un altro particolare dato, un dato che colpisce la squadra di Spalletti.

Il club azzurro è l’unico club in Europa, tra i principali 5 campionati europei, ad aver vinto 11 partite in trasferta. Numeri impressionanti che mostrano lo strapotere della formazione europea. I blaugrana sono ora fermi a 10, secondi in questa curiosa quanto importante classifica. Che sia davanti o lontano dai propri tifosi il Napoli non si ferma e domina i suoi avversari. La vittoria del terzo scudetto appare ad un passo ed i numeri non lasciano nessun dubbio.