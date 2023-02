😰 Batosta tremenda per Insigne: peggio di così non poteva andare

Per l’attaccante napoletano ed ex capitano azzurro Lorenzo Insigne, ora al Toronto, non è stato un esordio da incorniciare nella nuova stagione

Il campionato di Lorenzo Insigne è cominciato come peggio non avrebbe potuto. Nella prima giornata di campionato, il Toronto è stato battuto per 3-2 dal DC United. La sfida è stata intensa e ricca di colpi di scena. Il finale però è stato molto amaro per la formazione degli italiani perché gli avversari hanno raggiunto una clamorosa vittoria nel finale.

Per Bob Bradley, tecnico della squadra canadese, tuttavia, c’è anche un’altra cattiva notizia. Questa è data dall’infortunio del calciatore napoletano, costretto a fermarsi già prima dell’intervallo della sfida. Per l’ex capitano del Napoli non è stato sicuramente il miglior avvio di stagione.

Toronto, doppio ko per Insigne: sconfitta per 3-2 contro il DC United ed infortunio autoprodotto

Non è stata una partita memorabile per il Toronto nell’esordio della MLS contro il DC United. E non lo è stata soprattutto per Lorenzo Insigne. L’attaccante napoletano si è fermato nella parte conclusiva del primo tempo. A mandare ko il calciatore non è stato un contrasto di gioco con un avversario. L’ex Napoli, infatti, è stato costretto a chiedere il cambio al tecnico Bradley dopo aver messo male il piede d’appoggio in un’azione che lo ha visto protagonista. Insigne ha lasciato il terreno di gioco sulle proprie gambe ma zoppicando vistosamente.

Come spiega ‘Goal.com’, sulle sue condizioni si è espresso pure l’allenatore del Toronto nella successiva conferenza stampa, tuttavia, non ha saputo dare grossi aggiornamenti sulle condizioni del napoletano. L’entità del problema sarà valutata in queste ore.

Oltre al danno pure la beffa per il Toronto, che è stato costretto ad arrendersi con due reti incassate nel recupero. I canadesi, infatti, dopo aver subito il gol di Klich dopo 13’ sono riusciti a ribaltare la sfida nella ripresa con un calcio di rigore trasformato da Federico Bernardeschi e successivamente con Kaye, quasi al termine. Dal 90’ al 98’ però si è consumata la beffa perché il DC United ha trovato il pareggio con Christian Benteke, ex Liverpool tra le altre, e poi ha completato la rimonta con Ku-DiPietro in pieno recupero.