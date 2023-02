Il miglior difensore della Premier al Napoli? L’agente fa sognare i tifosi

E se il Napoli arrivasse al miglior difensore della Premier League? Lo scenario è tutt’altro che impossibile e infatti è l’agente stesso a confermarlo.

Grazie ai risultati che sta conseguendo con successo in stagione, il Napoli è un club che affascina gli addetti ai lavori ma anche i calciatori. D’altronde mister Luciano Spalletti ne è il condottiero ed è stato il fautore della crescita tecnica e sportiva di molti dei componenti dell’attuale rosa. Al club spetta invece il compito di garantire le condizioni per lavorare al meglio, come sta facendo, e deve mantenere sempre gli occhi aperti su quanto offre il calciomercato per il necessario e continuo ricambio generazionale.

A tal proposito un bel profilo per un futuro rinforzo in difesa potrebbe essere quello di Sven Botman del Newcastle. Il 23enne olandese qualche mese fa è stato vicino al Milan, ma poi il trasferimento l’ha realizzato direttamente in Premier League.

Ai microfoni di ‘Radio CRC’ nel corso della trasmissione ‘Si Gonfia la Rete’ è intervenuto Francesco Miniero, agente sportivo e membro dell’entourage del difensore del Newcastle Sven Botman, che sul Napoli ha affermato: “È un piacere vedere il Napoli, dev’esserlo sicuramente per tutti gli sportivi. Il Napoli credo sia in grado di aprire un ciclo. C’è chi parla di impresa, ma non lo è perché si tratta di un progetto che va avanti da anni. Va preso come esempio. Il Napoli ha avuto coraggio, lasciando andare Koulibaly e prendendo Kim. Lo stesso è valso per Kvaratskhelia, che nessuno credeva potesse esplodere in questo modo”.

Botman, l’entourage: “Napoli? Nel calcio tutto è possibile”

Mineiro ha poi proseguito: “Il Napoli potrà dire la sua anche in Champions League, non vedo tante squadre più forti degli azzurri. Ovviamente ci sono Real Madrid, Manchester City e Bayern Monaco, ma gli azzurri se la giocano. Botman in azzurro? La Premier ha grande appeal, i club lì sono ricchi. Se una società ad esempio punta Osimhen, diventa difficile trattenerlo. Napoli ha sempre attirato per il calore perchè il tifoso del Napoli è unico e ci sono calciatori spaventati nel venire in una città calda e altri che invece non vedono l’ora per cui tutto è possibile. Botman si trova benissimo al Newcastle”.

Non c’è chiusura perché nel calciomercato tutto può accedere, conclude infatti il membro dell’entourage: “Nel calcio però tutto è possibile, quando c’è disponibilità fra le parti. Ma ad oggi devo dire che Botman è molto felice dov’è. Da campano mi farebbe piacere chiudere operazioni col Napoli anche perché è una realtà. Ad oggi il Newcastle conta con la miglior difesa del campionato e il club è importantissimo. La società può comprare praticamente chi vuole ed è ancora in crescita”.