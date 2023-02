🔴 Napoli, questa ora non ci voleva: la sentenza è durissima

Napoli, questa ora davvero non ci voleva. La sentenza è durissima e complica la corsa al titolo? Ecco spiegato tutto, ci sono le parole in diretta.

La vittoria di Empoli è stato l’ennesimo schiaffo piazzato al volto del campionato. Il Napoli ringrazia anche il Bologna e vola a più diciotto punti sull’Inter seconda in classifica. Un traguardo clamoroso per gli azzurri, che in questo 2023 stanno consolidando e duplicando quanto mostrato nella prima parte di stagione. E tra Serie A e Champions League, la formazione allenata e guidata da Luciano Spalletti davvero sembra non avere limiti o ostacoli capaci di rallentarla.

Dopotutto, la stessa gara di Empoli era una gara tutt’altro che semplice per il Napoli. Lo scorso anno, la trasferta del Castellani valse la fine della corsa Scudetto e ora arrivava dopo un turno di Champions gioioso, ma comunque pesante fisicamente e mentalmente. Insomma, c’erano tutti i presupposti per una partita trappola, e invece l’undici azzurro ha risposto come solo le grandissime squadre sanno fare. Persino quando si è ritrovata con l’uomo in meno, per la sciocca e inattesa espulsione di Mario Rui.

Napoli, brutte notizie in arrivo: la sentenza su Mario Rui preannuncia la stangata, tifosi gelati

Il fallo di reazione dell’ex Empoli, ora, rischia di costare carissimo a sé stesso e al Napoli. A spiegare tutto è l’ex arbitro Antonio Iannone, che ai microfoni di ‘Radio Napoli Centrale’ ha sentenziato e preannunciato la stangata che a breve colpirà il terzino azzurro: “Il suo gesto non gode di alcuna giustificazione, ha commesso una vera ingenuità. Credo proprio che tutto questo gli costerà due giornate di squalifica. Il fallo di Mario Rui verrà derubricato come condotta violenta, per questo”.

Parole che gelano i tifosi e che faranno certamente infuriare Luciano Spalletti. Il Napoli perde una delle sue pedine più prezioso, proprio ora che arriveranno al Maradona prima la Lazio e poi l’Atalanta. Straordinari in vista per Mathias Olivera, che avrà due chances importanti per consolidare il proprio ruolo, al di là di quello da specialista delle serate di Champions League.