😱 Napoli capolista, ma il suo futuro è in bilico: rivelazione a sorpresa

Il noto giornalista lancia la rivelazione in diretta. Ecco cosa potrebbe comportare il Napoli scudettato per il futuro del tecnico.

Dopo la vittoria del Napoli sull’Empoli e la contemporanea sconfitta dell’Inter contro il Bologna la distanza tra la prima e la seconda in classifica è ormai di 18 punti. Inoltre i nerazzurri devono fare i conti con l’aggancio del Milan, vittorioso nel big match contro l’Atalanta e apparentemente rinato, e del possibile aggancio anche da parte della Roma.

Situazione che in casa nerazzurra ha naturalmente generato molto dibattito circa il futuro di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro in questo finale di stagione si gioca la sua permanenza sulla panchina dell’Inter. A fare chiarezza ci ha pensato il noto giornalista di Libero Fabrizio Biasin che, ai microfoni di TvPlay.it, ha parlato di due situazione determinanti per il futuro del tecnico.

“Il campionato lo considero andato.” ha dichiarato Biasin. “L’Inter ha dimostrato di essere in grado di battere il Napoli. Purtroppo è stata l’unica a farlo. I numeri parlano chiaro. Lo Scudetto è andato.” Ecco quindi che, secondo Biasin il giudizio su Inzaghi si baserà sulle coppe europee: “Se in campionato sei lontano dalla vetta allora è normale che devi fare qualcosa in più in Champions League. Il fatto che il Napoli sta dando questo distacco all’Inter costringe Inzaghi a dover fare bene in Champions per essere valutato positivamente. Il suo grande problema è che torna spesso sui suoi errori e continua a commetterli.”

Inter, Biasin netto: “Il campionato del Napoli costringe Inzaghi a fare bene in Champions League”

La valutazione per quanto riguarda il tecnico nerazzurro potrebbe quindi arrivare dal cammino in Champions League. Qualora il rapporto tra Inter e Inzaghi dovesse giungere al termine si parla di un’ipotesi di Thiago Motta. Biasin però per il momento non vuole però sentirne parlare: “Non ho intenzione di scendere dal carro di Inzaghi. Non ci scendo nonostante apprezzi molto Thiago Motta. Motta è stato bravo ed è bravo, ma questo non significa che Inzaghi non sia bravo.”

Infine un passaggio anche su Spalletti: “La società prima di prendere una qualsiasi decisione deve pensarci bene. Altrimenti ci ritroviamo come con Spalletti, con un pentimento da parte della società. Io voglio guardare i numeri e smetterla di fare paragoni tra Conte e Simone Inzaghi.”