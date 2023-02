“Il Napoli ha…”: La sentenza sugli scudetti che fa sperare i tifosi

La sentenza sugli scudetti che fa sperare i tifosi del Napoli per il futuro dopo un bellissimo campionato degli azzurri

Il Napoli sta disputando una stagione mostruosa dal punto di vista delle prestazioni e dei risultati. Non è ancora finita, ma il terzo scudetto della storia degli azzurri è molto vicino. Un campionato dominato in lungo e in largo e l’aritmetica potrebbe arrivare già nel mese di aprile. Merito va dato al presidente De Laurentiis che ha deciso di investire in nuovi giocatori, a Giuntoli che li ha trovati e Spalletti che ha saputo valorizzarli.

Sarà molto interessante capire come verrà gestito il prossimo calciomercato. Zielinski e Lozano hanno il contratto in scadenza il 30 giugno 2024, mentre Osimhen nel 2025. Tutti e tre possono lasciare il Napoli, qualora non si trovasse l’accordo per i rinnovi. E allora andrebbero trovati i sostituti, anche se dopo la tabula rasa della scorsa estate niente fa più paura ai tifosi partenopei. La speranza, però sarebbe avviare un lungo ciclo di vittorie.

Napoli, possibile il ciclo di vittorie: parla Corbo

Antonio Corbo, giornalista, ha parlato nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Per tre o quattro anni, il Napoli sarà a questi livelli se saprà gestire la situazione. Ha aperto un ciclo e i tifosi devono ringraziare tutti, dal massaggiatore al preparatore atletico, e Spalletti, Giuntoli che ha pescato uno sconosciuto come Kvaratskhelia. E poi ha preso anche Kim, nonostante l’allenatore volesse incatenarsi per Koulibaly”. Parole chiare da parte del giornalista, molto però dipenderà da come verrà gestito il prossimo mercato. Se ci saranno eventuali addii e che impatto avranno gli eventuali sostituti.

E’ chiaro che aprire un ciclo con Osimhen e Kim in squadra sarebbe molto più semplice. Sul centravanti nigeriano ci sono Chelsea e Manchester United, che farebbero follie per acquistarlo facendo anche partire un’asta. Mentre il difensore ex Fenerbahce ha una clausola rescissoria valida per i primi quindici giorni di luglio. Questo potrebbe invogliare i top club a pagare i quasi 50 milioni per strapparlo al Napoli.