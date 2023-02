❓ “Vlahovic rimpiazzerà Osimhen”: Napoli, arriva il chiarimento sul futuro

Possibile che Dusan Vlahovic posse prendere il posto di Osimhen la prossima estate? Arriva il chiarimento sul futuro del Napoli.

Il Napoli si gode Victor Osimhen. I gol del nigeriano stanno trascinando gli azzurri verso il sogno che i tifosi all’ombra del Vesuvio cullano ormai da più di 30 anni. Mancano ancora tante partite, l’obiettivo è lontano e serve mantenere i nervi saldi, ma la possibilità di mettere le mani sul titolo sta aumentando sensibilmente l’entusiasmo nella piazza partenopea. Mai come quest’anno parlare di Scudetto non è più vietato, ma il compito di Luciano Spalletti sarà quello di tenere tutti i piedi piantati a terra. Guai a pensare di avere già vinto, anche perchè gli impegni sono tanti.

Certo, con un attaccante come Victor Osimhen tutto sembra più facile. Il nigeriano ha fame ed è evidente. Il tutto viene certificato proprio da quella determinazione sotto porta che ad oggi tiene il numero 9 azzurro in testa alla classifica dei marcatori della Serie A. Un cammino importante che ha anche attirato l’attenzione di diversi club che in estate potrebbero bussare alla porta del presidente Aurelio De Laurentiis per provare a capire la fattibilità di una possibile operazione strappare Osimhen alla corte di Spalletti.

Napoli, Vlahovic rimpiazzo di Osimhen? Arriva la smentita

Da qui alla fine della stagione tutto può ancora accadere. Mancano tante partite, un lasso di tempo dove il Napoli ragionerà anche su cosa fare in estate sotto il punto di vista del calciomercato. L’addio di Osimhen non può essere escluso a priori. Ed ecco perchè c’è la necessità di guardarsi intorno per capire se ci possa essere un profilo adatto per prendere il posto del nigeriano all’eterno della rosa di Spalletti.

Il nome di Dusan Vlahovic è stato accostato nelle scorse ore al Napoli proprio come elemento possibile da inserire al posto di Osimhen. Una possibile, quella di vedere l’attacca della Juventus approdare all’ombra del Vesuvio, che sembra non trovare riscontro. Secondo quanto riportato da Ciro Venerato, giornalista di ‘Rai Sport’ ed esperto di mercato, ci sarebbero smentite nette sulla possibilità che Vlahovic venga individuato come sostituto di Osimhen.