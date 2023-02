“Il segreto è…”, Napoli: la sentenza che gratifica De Laurentiis

Il Napoli gongola e si prepara a vivere un finale di stagione da incorniciare. Incensato il lavoro fatto da De Laurentiis e Giuntoli.

Primo posto solitario in classifica, con 18 punti di vantaggio sull’Inter e sul Milan attualmente seconde. In Champions League, invece, dopo una comoda qualificazione agli ottavi da testa di serie è arrivata una vittoria nella gara di andata, che rende in discesa la strada verso i quarti. Il Napoli sogna in grande e, nelle prossime settimane, proverà a concretizzare il lavoro fatto fino a questo momento.

La pratica scudetto, mettendo da parte la scaramanzia, è volto vicina dall’essere chiusa. In Serie A gli azzurri in 24 partite disputate hanno totalizzato 21 vittorie, 2 pareggi ed una sola sconfitta (il4 gennaio per mano dell’Inter). Un ruolino di marcia eccellente, che ha creato il vuoto alle spalle dei partenopei e permesso alla squadra di Aurelio De Laurentiis di issarsi in vetta e guardare tutti dall’alto.

Al termine della Serie A mancano ancora 14 partite ma, al momento, è quanto mai difficile ipotizzare un tracollo verticale del Napoli e una contemporanea risalite delle milanesi. In città, inevitabilmente, è già scattato il countdown e resta da vedere quando potrà essere celebrato il trionfo. Due le date ipotizzate: il 30 aprile, giorno in cui gli azzurri ospiteranno la Salernitana, o il 3 maggio in occasione della trasferta a Udine.

Napoli, solo elogi per la squadra di De Laurentiis

Nella giornata odierna sono stati diversi gli addetti ai lavori ad elogiare il lavoro svolto dalla dirigenza e dal tecnico Luciano Spalletti. Secondo Edy Reja, ad esempio, la formazione partenopea ha tutte le carte in regola per arrivare almeno alle semifinali di Champions League per poi giocarsela con le principali favorite alla vittoria finale.

Marco Bucciantini dal canto suo, ai microfoni di ‘Sky Calcio Club’, ha voluto mettere in luce un altro fattore alla base dei successi del club. “Il segreto del Napoli sono i debiti, che hanno spaventato tutti ed hanno spinto anche loro a cambiare qualcosa dopo il primo anno in rosso. Le altre non hanno saputo reagire bene come il Napoli, che si è rilanciato alla grande con la forza delle sue idee. Il Napoli è una squadra che sta togliendo alibi a tutti”.