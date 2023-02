“Mai possibilità di rinnovo”: Napoli, spunta la verità su due ex big

Il Napoli gongola dopo l’ennesima vittoria in campionato. Emerse, nel frattempo, rivelazioni sull’addio di due beniamini dei tifosi.

Prosegue il volo del Napoli. Gli azzurri, dopo la sconfitta patita dall’Inter sul campo del Bologna, sono saliti a +18 sul secondo posto mettendo una seria ipoteca sulla conquista del terzo scudetto della loro storia. In queste ore in molti hanno cominciato a chiedersi quando effettivamente potrebbe arrivare la matematica ufficialità. La data giusta potrebbe essere quella del 3 maggio, giorno in cui la capolista farà visita all’Udinese.

Intanto, nell’ambiente, regna inevitabilmente grande euforia. La squadra di Luciano Spalletti, infatti, fin qui si è resa protagonista di una stagione eccellente ma non intende affatto cullarsi sugli allori ed oltre allo scudetto punta anche alla vittoria della Champions League. Un obiettivo alla portata dei partenopei, alla luce del rendimento offerto dai calciatori e dal livello qualitativo della rosa assemblata nella scorsa estate dal presidente Aurelio De Laurentiis e dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

L’idea di far partire i 4 senatori e sostituirli con elementi giovani, poco conosciuti dal grande pubblico ma affamati di successi, si è rivelata vincente. Tutti gli acquisti hanno fornito un contributo concreto alla causa: a prendersi la scena è stato soprattutto Khvicha Kvaratskhelia, autore fin qui di 12 gol e 15 assist in 26 apparizioni complessive. Numeri record, che lo hanno permesso di entrare nel cuore della tifoseria napoletana e non far rimpiangere Lorenzo Insigne.

Napoli, svelato un retroscena relativo ad Insigne

Proprio nella giornata odierna ‘Il Corriere dello Sport’ ha rivelato un particolare aneddoto di mercato relativo all’ex capitano, in forza ora al Toronto. Insigne, spiega il quotidiano, “ha rappresentato, con Mertens il tormentone di un anno intero con quel contratto in scadenza che non ha mai avuto seriamente la possibilità di essere rinnovato”. Il club, infatti, era già proiettato al futuro ed aveva individuato in Kvaratskhelia il suo perfetto sostituto.

La scelta di puntare forte sul georgiano, preso per 10 milioni dalla Dinamo Batumi, ha consentito di fatto alla squadra di diventare più competitiva ad alti livelli e di lottare per obiettivi in passato impensabili. Le big d’Europa, in questi mesi, hanno messo nel mirino Kvaratskhelia tuttavia il suo matrimonio con il Napoli si preannuncia lungo e ricco di soddisfazioni. De Laurentiis e Giuntoli hanno messo sul piatto il rinnovo con conseguente adeguamento del contratto. L’intesa è vicina, le pretendenti (come il Real Madrid) sono destinate a restare a bocca asciutta.