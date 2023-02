🔴 Calciomercato, notizia importante sul futuro di Kvaratskhelia

ll futuro di Khvicha Kvaratskhelia cattura l’attenzione dei tifosi del Napoli e del club di De Laurentiis: esiste un piano per sedurlo

Aurelio De Laurentiis non si sofferma sul presente. Il presidente del Napoli guarda anche al futuro e ha un piano per blindare i suoi gioielli. Non solo Victor Osimhen, che malgrado un ingaggio già superiore ai parametri fissati dalla società partenopea potrebbe rinnovare per un’altra stagione. L’attenzione della società partenopea è anche rivolta all’indirizzo di Khvicha Kvaratskhelia.

Il georgiano è una delle grandi sorprese di questa Serie A. Il calciatore classe 2001 si è ambientato in tempi record all’Italia, al nuovo contesto e alla città . Adora Napoli ed è uno degli elementi trascinanti del gruppo di Luciano Spalletti, che contro la Cremonese cercherà il diciannovesimo acuto in ventidue partite. La dirigenza azzurra, pertanto, ha una strategia per vincolarlo ulteriormente a sé.

Calciomercato Napoli, pronto il rinnovo ad una cifra raddoppiata per Khvicha Kvaratskhelia: il georgiano guadagnerà 2.5 milioni fino al 2028

L’attaccante georgiano del Napoli Khvicha Kvaratskhelia ha suscitato parecchie interesse per le prestazioni sfoderate in Serie A ma anche in Champions League. E il Napoli non vuole correre rischi perché potrebbero accendersi delle sirene concrete da un momento all’altro. Per il momento, come ricorda ‘La Gazzetta dello Sport’, l’agente del calciatore – Jugheli – ha smentito qualsiasi interessamento per lui e ha confermato la felicità del suo assistito nel club azzurro tuttavia la dirigenza del club di Aurelio De Laurentiis è già orientata a sedersi a tavolino per rivedere il contratto del numero 77.

E di questo è pienamente consapevole pure l’entourage del calciatore. Come spiega ancora la testata milanese, al termine della stagione ci sarà il tempo necessario per abbassare la concentrazione sul campo e pensare al resto. E in questo caso pure per rinnovare il rapporto tra le parti, attualmente in scadenza nel 2027. Kvaratskhelia dovrebbe passare da 1.2 milioni di euro netti guadagnati adesso a circa 2.5 milioni di euro. Una cifra dunque raddoppiata per tentare di proteggere il gioiellino.