😮 Napoli, De Laurentiis muove mari e monti per il top: offerta spiazzante

Il presidente del Napoli sta valutando concretamente un’idea capace di accendere l’entusiasmo di tutti i tifosi azzurri in chiave futura

La vendetta è un piatto che va servito freddo e il Napoli domani sera tenterà di farlo assaggiare alla Cremonese. I grigiorossi, ultimi in classifica ed in crisi nera, un mese fa hanno eliminato i partenopei dalla Coppa Italia, confermandosi poi la sorpresa della manifestazione annientando pure la Roma di José Mourinho con il successo dell’Olimpico.

Guai pertanto a sottovalutare l’avversario. Trattandosi di campionato, Luciano Spalletti schiererà questa volta i suoi uomini migliori per fare lo sgambetto alla formazione di Davide Ballardini. Tra i calciatori più attesi pertanto c’è ovviamente Victor Osimhen. Gli azzurri chiedono al nigeriano un’altra prestazione monstre per superare anche questo ostacolo. Finora per lui sono arrivati 16 gol in 17 partite di campionato. Ha segnato in dieci delle ultime dodici e non sembra più avere intenzione di fermarsi. De Laurentiis intanto ha le idee chiare sul futuro del suo numero nove.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis pensa al rinnovo di Victor Osimhen: la strategia azzurra favorita da alcune condizioni

Il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis ha fissato un rigido filtro per il futuro: tetto ingaggi fissato a 3.5 milioni di euro netti a stagione. Victor Osimhen guadagna oltre tale cifra. Il calciatore, infatti, percepisce 4.5 milioni di euro.

Il contratto dell’attaccante è in scadenza a giugno 2025 pertanto dà ancora sicurezza al Napoli ma, scrive questa mattina ‘La Gazzetta dello Sport’, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli quest’estate potrebbe sedersi al tavolo con Roberto Calenda, agenda del numero nove azzurro, per prolungargli di almeno un anno il contratto.

Il Napoli per sottoscrivere il rinnovo potrebbe sfruttare il ‘decreto crescita’. Questo perché Osimhen ha avuto una figlia in Italia e può acquistare un immobile nel nostro Paese, condizioni fissate dalla legge per sfruttare la defiscalizzazione. Su di lui rimangono gli occhi della Premier League ma il calciatore sta bene a Napoli e non ha nessuna esigenza di scappare.