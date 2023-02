“Mai visto qualcosa del genere”: Napoli, l’ex allenatore mette i brividi

Il Napoli vola in campionato e mira anche alla conquista della Champions. Un ex allenatore incensa la squadra di Spalletti.

Il countdown è ufficialmente scattato. Sì, perché non è più una questione di “se” bensì di “quando” il Napoli potrà celebrare la conquista dello scudetto. Le principali rivali, ovvero Inter e Milan, sono distanti 18 punti ed ormai, a 14 partite dalla fine del campionato, vanno considerate fuori dai giochi. Il giorno giusto potrebbe essere il 3 maggio, giorno in cui la capolista farà visita all’Udinese ma non è da escludere che la festa possa andare in scena già il 30 aprile contro la Salernitana.

Nell’ambiente, intanto, regna grande euforia. La scaramanzia, in questi giorni, è stata messa da parte ed ora l’obiettivo degli azzurri è quello di continuare a macinare più vittorie possibili in modo tale da chiudere la pratica il prima possibile e potersi concentrare sulla Champions League. Il pass per i quarti di finale, dopo la vittoria sul campo dell’Eintracht Francoforte, è vicino e il 15 marzo per eliminare i tedeschi sarà necessario mantenere alta la concentrazione ed esprimersi ai consueti livelli qualitativi.

Nel mirino del presidente Aurelio De Laurentiis ci sono quindi i due trofei più prestigiosi, entrambi alla portata alla luce del rendimento espresso dai partenopei. I meriti di questa cavalcata, ovviamente, vanno spartiti in maniera equa tra la proprietà e Luciano Spalletti. La società, ad esempio, ha rivoluzionato la rosa prendendo giocatori in grado di garantire nuova linfa al gruppo. Il tecnico, invece, ha fin da subito conferito una specifica identità di gioco alla squadra. Il risultato è un capolavoro, esaltato oggi da Edy Reja.

Napoli, Reja incensa la squadra

L’ex allenatore, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni de ‘Il Mattino, ha incensato il Napoli sottolineando i meriti della formazione azzurra. “Non si era mai visto qualcosa del genere in serie A con questo distacco sulla seconda. E’ la migliore squadra della storia del calcio italiano”. Reja ha poi spiegato che il Napoli ha tutte le carte in regola per ambire alla vittoria della Champions.

“Può arrivare nelle semifinali e poi si vedrà, dipenderà anche dai sorteggi tenendo presente la forza di Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco ma il Napoli potrà dire la sua anche contro questi squadroni”. Il club, intanto, gongola. La stagione, da straordinaria, può davvero diventare indimenticabile.