❌ Napoli, irrompe il PSG: che guaio, in estate può esserci l’addio

I tifosi del Napoli sono preoccupati. Per uno dei titolari azzurri si potrebbe fare avanti il Paris Saint Germain, in estate pronto l’assalto all’attaccante.

Che in casa Napoli ci siano giocatori che hanno attirato l’attenzione di diversi importanti club europei, questo è un dato di fatto. Un cammino importante come quello fatto dagli azzurri fino a questo momento non poter far altro che attirare tutta Europa. Soprattutto per monitorare con grande attenzione alcuni importanti profili per il futuro. Certo, i giocatori che maggiormente sono finiti al centro dell’attenzione sono quei giovani che oggi stanno davvero dimostrando di fare la differenza, non soltanto all’ombra del Vesuvio.

E cosi Kvaratskhelia, georgiano che ha avuto un impatto enorme sul nostro campionato, ma anche i vari Kim ed Olivera, giocatori che hanno saputo adattarsi in maniera importante al nostro campionato. Oggi questi ragazzi, alcuni poco noti alla piazza partenopea prima della scorsa estate, sono diventati anche dei veri e proprio beniamini per i tifosi del Napoli. Altri, come Victor Osimhen, già godevano dell’attenzione del pubblico napoletano.

L’attaccante nigeriano ha vissuto in maniera abbastanza turbolenta le prime stagioni con la maglia del Napoli, tra infortuni e qualche polemica. Oggi Osimhen sembra davvero aver superato quella fase iniziale dove anche lo scetticismo dei tifosi si è fatto sentire in maniera importante.

Napoli, occhio Osimhen: su di lui c’è anche il PSG

A suon di gol Osimhen si è preso la piazza partenopea. E non solo quelli, va detto: il numero 9 azzurro ha la capacità di saper mettere tutto in campo, dando supporto ai compagni e dando sempre l’impressione di avere energie inesauribile. Un giocatore diventato davvero indispensabile per Spalletti.

Ecco perché, secondo quanto riportato da Ciro Venerato, giornalista di ‘Rai Sport’ ed esperto di mercato, non ci sarebbero soltanto Chelsea e Manchester United tra le squadre interessate al nigeriano. Oltre a queste, infatti, anche il Paris Saint Germain avrebbe ormai messo gli occhi su di lui. Questo anche perchè – come riportato dallo stesso Venerato alla ‘Domenica Sportiva’ – sia Galtier che Campos hanno avuto Osimhen al Lille.