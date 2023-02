Napoli, notizia in aspettata: è assente all’allenamento

Il Napoli si appresta a preparare la sfida di venerdì sera contro la Lazio, per continuare a mettere ulteriori tasselli per lo scudetto

Questo venerdì si disputerà allo stadio Maradona una partita molto interessante tra Napoli e Lazio. La sfida dell’andata diede inizio a una corsa inarrestabile della squadra di Luciano Spalletti. Al netto del ko del Meazza contro l’Inter, non sono arrivati altri risultati negativi in campionato. Il distacco dalle seconde, ovvero i nerazzurri e il Milan, è di diciotto punti. Manca ancora tanto alla fine di questa stagione, ma è chiaro che il destino è tutto nelle mani del Napoli.

La vittoria contro l’Empoli ha dato un’altra dimostrazione di forza paurosa del Napoli, non solo per lo 0-2. Ma per come la squadra di Spalletti ha gestito l’inferiorità numerica dopo l’espulsione di Mario Rui. Nessun rischio corso, anzi, in più di un’occasione c’è stata la possibilità di fare il terzo gol. Oggi la ripresa degli allenamenti e oltre all’infortunato Giacomo Raspadori, è assente il capitano Giovanni Di Lorenzo.

Napoli, Raspadori e Di Lorenzo out: la situazione

Il Napoli, sul proprio sito ufficiale, ha reso noto il report dell’allenamento di questa mattina. Giacomo Raspadori ha svolto terapie in seguito al suo infortunio muscolare, mentre Giovanni Di Lorenzo era assente per un permesso familiare. Il terzino destro, nominato capitano dopo l’addio di Insigne, Mertens e Koulibaly, è un punto di riferimento della squadra e in questa stagione ha giocato trentuno partite, segnando tre gol con cinque assist in tutte le competizioni. L’ultima rete a Francoforte, nello 0-2 contro l’Eintracht che ha messo al sicuro il risultato.

L’ideale per i partenopei sarebbe continuare con questo filotto di vittorie, adesso arrivano tre in partite in casa: Lazio, Atalanta ed Eintracht Francoforte. Sarebbe un grande segnale vincerle tutte, anche se in campionato probabilmente mancherà Mario Rui per l’espulsione ricevuta contro l’Empoli. Intanto, venerdì ci sarà di sicuro Di Lorenzo tra i titolari dopo aver saltato l’allenamento di questa mattina.