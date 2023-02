😮 Incredibile Napoli, l’avvocato spiazza tutti: situazione ribaltabile

Le parole di Eduardo Chiacchio fanno sperare in vista delle prossime partite del Napoli di Luciano Spaletti: il tecnico può sorridere

I partenopei anticipano nuovamente al venerdì contro la Lazio di Maurizio Sarri. Contro i biancocelesti, per gli azzurri ci sarà un nuovo banco di prova importante.

La Lazio, infatti, ieri sera ha raggiunto la seconda vittoria consecutiva in campionato contro la Sampdoria. Un match deciso dalla rete di Luis Alberto a dieci minuti dal novantesimo. Una splendida rete dal limite dell’area quella dello spagnolo, dopo che in precedenza i romani non sono riusciti a concretizzare numerose chance. Intanto, in casa Napoli si discute sull’assenza certa con cui dovrà fare i conti Luciano Spalletti.

Napoli, Chiacchio sull’espulsione di Mario Rui: “Potrebbe saltare una sola partita puntando sulla provocazione di Caputo”

Nel prossimo match di campionato contro la Lazio, Luciano Spalletti non potrà contare su Mario Rui. Il terzino portoghese è stato espulso nel match contro l’Empoli. Il calciatore azzurro ha colpito Caputo con un fallo di reazione. La scena non è passata inosservata al Var, che ha punito il giocatore del Napoli.

In quel momento, la squadra di Spalletti era già avanti per 2-0 sugli avversari ma l’episodio ha rischiato di complicare i piani della formazione partenopea. Così non è stato perché Di Lorenzo e compagni hanno continuato a gestire il risultato con straordinaria maturità , conservando ancora una volta l’imbattibilità .

Sul numero di giornate di squalifica a Mario Rui nel frattempo in queste ore si è espresso l’avvocato campano Eduardo Chiacchio, uno dei massimi esperti di giustizia sportiva in Italia. Il suo curriculum è abbastanza ampio. L’avvocato ha seguito tantissimi casi ed ieri sera ha parlato del caso in diretta su ‘7 Gold’ nel corso della trasmissione ‘Il Processo’.

“Mario Rui potrebbe restare fuori due giornate ma bisogna fare attenzione. Esiste la possibilità che salti soltanto la Lazio e che venga riabilitato dopo una sola giornata di squalifica. Questo perché presentando ricorso, il Napoli potrebbe puntare sulla provocazione di Caputo. In questo caso si passerebbe da due ad una”, ha spiegato Chiacchio.