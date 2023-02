Napoli, Spalletti può sorridere: azzurri da record, il dato è netto

Un Napoli sempre più da record. Ecco il dato che può certamente far sorridere il tecnico azzurro Luciano Spalletti.

Il Napoli continua la sua striscia di successi in campionato. La vittoria contro l’Empoli e la contemporanea sconfitta dell’Inter proiettano il Napoli sul +18 in classifica. Numeri decisamente importanti, accompagnati da diversi record che rendono la stagione azzurra da un lato ancora più da ricordare, ma che comunque consentono a Luciano Spalletti di poter ottenere indicazioni positive.

Uno di questi record, che certamente farà la felicità del tecnico azzurro, riguarda la difesa. In questo momento, come fa notare l’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti quella azzurra è la difesa più solida del campionato, avendo subito solo 15 gol fino a questo momento. Inoltre Meret ha mantenuto la porta inviolata per quattro partite consecutive, e se si considera anche la competizione Champions League, il numero sale addirittura a cinque.

Nel corso della stagione, la squadra ha ottenuto 12 clean sheet in totale, di cui 6 solo dal mese di gennaio, ottenendo così il primato nei cinque campionati top d’Europa. Infine il Napoli ha ottenuto un altro dato di rilievo, diventando la terza squadra nella storia della Serie A, dopo Inter e Juventus, in grado di vincere cinque partite consecutive in trasferta senza subire alcun gol.

Napoli, il successo passa anche per il bunker difensivo

Se i meriti dell’attacco sono decantati in ogni dove, anche a difesa del Napoli merita grandi parole. A partire dal portiere Alex Meret. La scorsa estate sembrava essere destinato all’addio. E invece non solo è rimasto, ma è anche diventato uno dei principali pilastri di questo Napoli. Senza dimenticare comunque il resto del reparto difensivo, un reparto che ricordiamo quest’estate ha perso un calciatore del calibro di Kalidou Koulibaly.

Kim, arrivato per sostituirlo, si è subito integrato al meglio, andando a formare con Rrahmani una delle coppie più solide del campionato. Menzione anche per Juan Jesus ed Ostigard che quando chiamati in causa si sono fatti trovare sempre pronti. Per quanto riguarda i terzini da applausi la costanza di capitan Di Lorenzo e di Mario Rui, con Olivera sempre pronto all’occorrenza.