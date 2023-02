🤩 “Un nuovo crack presto a Napoli”: annuncio dell’agente, tifosi in estasi

Il Napoli di Luciano Spalletti ha realizzato una campagna acquisti straordinaria. Gli azzurri hanno indovinato tutte le mosse di mercato.

Il Napoli di Luciano Spalletti vola diretto verso la vittoria del terzo storico titolo, un trofeo che manca da oltre 30 anni. I numeri della capolista sono impressionati ed ormai lo scudetto sembra solo una formalità, gli azzurri sono a +18 su Inter e Milan. Grande merito in tutto ciò va in Spalletti e soprattutto in Cristiano Giuntoli, abile nello scovare diversi talenti del calibro mondiale.

Da Kvaratskhelia fino a Kim senza dimenticare Olivera e Raspadori, il dirigente del club partenopeo ha scovato diversi calciatori di livello e potrebbe non fermarsi. Nelle ultime ore Ulisses Jorge, agente della stella del Real Madrid Eder Militao, è intervenuto ai microfoni di Tv Play ed ha trattato di tanti temi. In primis l’agente ha parlato del suo assistito ed ha confermato:

“Ancelotti è un grande tecnico, parte da una linea comune con il calcio brasiliano e si capisce alla perfezione con loro. Ha un grande tatto con i giovani e conosce quali corde toccare per tirare fuori il meglio da ogni calciatore. Militao? La casa di Militao è il Real, stiamo parlando del rinnovo ed il club si trova benissimo con lui”.

Napoli, l’agente di Militao spiazza tutti

Nel corso della trasmissione Ulisses Jorge ha trattato di tanti temi ed ha rivelato: “Quattro anni fa c’era la possibilità di andare alla Juventus, poi però il ragazzo ha preferito il Real Madrid e penso che alla fine ha fatto la scelta giusta. Ora Eder è uno dei pilastri del club ed ha un grande futuro”. Infine non poteva mancare il tema Napoli ed l’agente ha fatto una clamorosa rivelazione di mercato:

“Ho grande rispetto per la Serie A, per il Napoli e per la Lazio, conosco bene Tare. Vedrete presto un potenziale crack in Serie A e al Napoli. Vitao? No, non è un difensore centrale”. Parole importanti e che fanno presagire un possibile nuovo colpo del club azzurro, pronto magari a nuovi cambiamenti sul mercato. Intanto la società si gode i suoi gioielli e si accinge a volare verso la vittoria dello storico scudetto.