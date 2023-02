🤔 “Guardate Spalletti…”: Napoli, l’annuncio in diretta spiazza tutti

Il Napoli si sta godendo il lavoro svolto da Luciano Spalletti e sta macinando punti in classifica di Serie A: c’è un annuncio che spiazza.

Il Napoli si prepara per affrontare, venerdì sera, la Lazio di Maurizio Sarri. L’allenatore biancoceleste tornerà al Maradona per affrontare la squadra che in passato ha allenato. Ma, nel clima di entusiasmo in cui gli azzurri stanno vivendo, è arrivato anche un annuncio in diretta. Un annuncio che riguarda Luciano Spalletti.

Il Napoli si gode Luciano Spalletti che, grazie al lavoro svolto con i suoi ragazzi, sta conducendo una stagione pazzesca. Il divario con le seconde Inter e Milan è di 18 punti in classifica e in pochi a inizio stagione ci avrebbero forse scommesso.

Chiunque fa fatica a tenere il passo di questa squadra e adesso c’è chi pensando al passato e al futuro dell’Inter coinvolge nel ragionamento proprio il tecnico del club partenopeo. Ecco allora, parlando di Simone Inzaghi, cosa ha riferito il giornalista Fabrizio Biasin in diretta a ‘Tv Play’.

Napoli, l’annuncio di Biasin spiazza tutti e riguarda Spalletti: le sue parole

Fabrizio Biasin, in diretta a ‘Tv Play’ su ‘Twitch’, ha affermato: “Simone Inzaghi sta facendo abbastanza bene, ma deve essere bravo a a risolvere quei problemi che la squadra ha evidenziato in questo scorcio di stagione”. Primo tra tutti quello della discontinuità che troppo sta pesando sulla stagione dell’Inter.

“Prima di avere un altro pentimento – ha avvertito il giornalista vicino all’ambiente nerazzurro – come con Luciano Spalletti, la società ci deve pensare bene. Io non voglio guardare i numeri. Voglio smettere di guardare parallelismi tra l’Inter di Antonio Conte e quello di Simone Inzaghi“.