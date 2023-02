😱 “Mi ha detto di…”: Napoli-Sarri, retroscena che spiazza tutti

Sarri pronto a tornare a Napoli ancora una volta da grande ex. Ecco a sorpresa il retroscena sul tecnico di Figline, ci sono le parole.

Tre anni pieni zeppi di bel calcio, di amore, ma anche di controversie. Il triennio di Maurizio Sarri al Napoli è stato uno dei più felici degli ultimi periodi, seppure due scudetti persi alle ultime curve (tra polemiche e non) abbiano pesato tantissimo sul giudizio finale. Così come ha pesato tantissimo, nei rapporti tra il tecnico toscano e la piazza azzurra, il suo passaggio nel 2019 alla Juventus. E da quel momento, le cose non sono state più le stesse.

I fischi dell’allora San Paolo, le frecciate a posteriori con il presidente De Laurentiis e non solo. Maurizio Sarri resta un personaggio polarizzante per i tifosi del Napoli e adesso tornerà ancora una volta da avversario, dopo il suo addio nel 2018. Venerdì la sua Lazio sarà ospite degli uomini di Luciano Spalletti, con il pubblico azzurro che sarà più concentrato a sostenere i suoi verso il titolo che a ragionare su che tipo di accoglienza riservare al grande ex. Nel mentre, però, arriva un retroscena che spiazza tutti.

Napoli-Sarri, l’amico rivela un retroscena inedito: “Ho parlato con Maurizio…”, ecco svelato tutto

Retroscena che ha raccontato Nario Cardini ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’. L’ex DS del Sansovino è uno degli amici più intimi di Sarri e ha rivelato: “Ho parlato con Maurizio un mesetto e mezzo fa circa, mi ha detto di essere contentissimo per quello che sta facendo il Napoli. Lui è nato lì e ha vissuto un triennio fantastico, ha lasciato un pezzo di cuore in azzurro ed è ancora affezionatissimo ai tifosi”.

Sul tipo di accoglienza che verrà riservata a Sarri, poi, il direttore Cardini è senza peli sulla lingua: “Sarri resta amato da tanti tifosi e dalla stragrande maggioranza della piazza. Poi è chiaro, avendo ‘tradito’ la napoletanità con la Juventus alcuni non gliel’avranno perdonato”. Staremo a vedere, dunque: sarà ancora odio tra i napoletani e l’ex tecnico del Napoli, oppure tutta acqua passata?