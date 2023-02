🚨 Napoli-Lazio, tegola improvvisa: il big è a serio rischio

Per il match di venerdì sera tra il Napoli e la Lazio bisogna registrare un’importante tegola per una delle due squadre.

Dopo la vittoria in Champions League contro l’Eintracht di Francoforte di Oliver Glasner, il Napoli di Luciano Spalletti ha vinto anche contro l’Empoli di Paolo Zanetti. Il team campano, infatti, ha vinto sabato la gara del Castellani con l’autogol di Ismajli e la diciannovesima rete realizzata da Victor Osimhen in questo campionato.

Il Napoli ha fornito un’altra grande prestazione contro l’Empoli, considerando anche il fatto che ha giocato in dieci negli ultimi venti minuti della seconda frazione di gara. Mario Rui, infatti, è stato espulso al 67’ dall’arbitro Ayroldi per un fallo di reazione su Ciccio Caputo. Tuttavia, i suoi compagni sono riusciti a non concedere neanche un tiro in porta agli uomini di Paolo Zanetti.

Questa vittoria contro l’Empoli è stata molto importante per il Napoli, visto che ha allungato a 18 punti il proprio vantaggio sul secondo posto, sfruttando anche la sconfitta in trasferta dell’Inter di Simone Inzaghi contro il Bologna di Thiago Motta. Gli uomini di Luciano Spalletti sono attesi adesso dalla gara di venerdì contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. Proprio per la gara di venerdì del Maradona, il team capitolino potrebbe fare a meno di un calciatore molto importante.

Napoli-Lazio, tegola per Maurizio Sarri: Pedro uan riportato una frattura a carico della mano sinistra

Come comunicato dalla stessa Lazio, infatti, Pedro Rodriguez ha riportato nel match di ieri sera contro la Sampdoria una frattura a carico della mano sinistra. Al calciatore spagnolo è stato già applicato uno specifico tutore. Le sue condizioni saranno sottoposte ad un monitoraggio clinico quotidiano.

La presenza di Pedro nel match di venerdì sera contro il Napoli, quindi, è in forte dubbio. Nei prossimi giorni ci saranno sicuramente degli aggiornamenti sul suo stato fisico. L’assenza dello spagnolo sarebbe un duro colpo per Maurizio Sarri. Proprio il tecnico toscano ha confermato a ‘DAZN’ la sua voglia di battere la sua ex squadra: “A Napoli ci vado sempre volentieri. Loro sono una squadra forte, ma noi andremo lì per fare il nostro gioco”.