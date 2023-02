🔴 Napoli-Lazio, assenza improvvisa: ufficialità e tifosi gelati

Tour de force per il Napoli tra Serie A e Champions League: il giocatore salterà il match con la Lazio, ecco di chi si tratta e i motivi.

Il Napoli, dopo aver vinto contro l’Empoli, si prepara a vivere un periodo di fuoco. Perché con la prossima di Serie A gli azzurri se la giocheranno contro la Lazio. E proprio in questo appuntamento non ci sarà un giocatore in particolare: adesso c’è l’ufficialità .

Il Napoli, quindi, dopo aver vinto nonostante l’inferiorità numerica contro l’Empoli, si sta preparando per affrontare un periodo molto intenso. Sono in programma due match consecutivi in casa, allo Stadio Diego Armando Maradona. Il primo contro la Lazio, il secondo contro l’Atalanta.

Poi il 15 marzo, sempre in casa propria, la squadra di Luciano Spalletti se la vedrà con l’Eintracht Francoforte per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Proprio contro la Lazio sarà in ogni caso assente Nicolò Casale. Ecco i motivi.

Napoli-Lazio, Casale salterà il match al Maradona: ecco i motivi

La Lazio ha vinto, pochi minuti fa, contro la Sampdoria allo Stadio Olimpico. Tre punti importantissimi che portano la squadra di Maurizio Sarri a 45 punti in classifica di Serie A. Il match casalingo non si è rivelato semplicissimo per i biancocelesti ma alla fine la vittoria contro i blucerchiati è stata conquistata grazie a un super gol segnato da Luis Alberto.

Maurizio Sarri quindi tornerà , alla prossima del campionato italiano di massima serie, al Diego Armando Maradona per affrontare il Napoli. Proprio per quest’occasione sarà però assente Nicolò Casale. Il giocatore biancoceleste si è infatti fatto ammonire al 78′ di Lazio-Sampdoria, ma era già diffidato e ora è stato ufficialmente squalificato. Non resta che comprendere come il tecnico sopperirà a questa assenza.