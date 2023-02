❌ Tegola Champions, rischia Napoli-Eintracht: tifosi gelati

Il Napoli tornerà in Champions League mercoledì 15 marzo contro l’Eintracht: stavolta si giocherà al Maradona e un giocatore rischia di non esserci.

Il Napoli, nonostante l’inferiorità numerica contro l’Empoli, ci ha creduto fino alla fine e ha portato a casa un’altra vittoria importante. Così, complice il nuovo passo falso dell’Inter, la squadra azzurra si è portata a +18 punti in classifica sulle diretta concorrenti. In ottica Champions League, inoltre, stanno arrivando novità. Un giocatore può saltare il match.

Il Napoli viaggia su tutto un altro percorso, soprattutto mentale, rispetto alle sue dirette concorrenti in Serie A. E anche in Champions League non smette di stupire.

Non solo i gironi sono stati superati in modo scoppiettante, a suon di gol. Ora servirà solamente non commettere passi falsi nella gara di ritorno degli ottavi della competizione da giocare allo Stadio Diego Armando Maradona contro l’Eintracht. C’è però chi può saltare il match. Ecco chi.

Champions League, ecco chi rischia di saltare Napoli-Eintracht al Maradona

Nella gara di andata di Champions giocata dal Napoli a Francoforte contro l’Eintracht, la squadra di Luciano Spalletti ha segnato due gol pesantissimi. Le reti hanno portato le firme del solito Victor Osimhen e del capitano Giovanni Di Lorenzo. E sarebbero potuti essere anche tre i gol se Kvicha Kvaratskhelia non avesse sbagliato dal dischetto.

In ogni caso il Napoli farà la propria partita nel match di ritorno da giocare sostenuti al massimo dai propri tifosi che accorreranno sugli spalti del Diego Armando Maradona. L’appuntamento è fissato al 15 marzo alle ore 21:00. Nel mezzo ci saranno le gare di Serie A contro la Lazio e l’Atalanta. Un periodo di fuoco insomma per gli azzzurri.

Ma ad arrivare senza poche difficoltà sarà soprattutto l’Empoli. Dopo la sconfitta europea, infatti, in Bundesliga ha perso anche contro il Lipsia. Ma il tasto dolente è stato l’infortunio di Mario Goetze. Il centrocampista ha infatti rimediata un problema agli adduttori e resta da capire se riuscirà a smaltirlo in vista del ritorno alle notti di Champions League.