😍 Napoli, il video fa sognare: salti di gioia per Spalletti

Il Napoli sta facendo sognare e Spalletti non può che essere felice di ciò che i suoi ragazzi stanno facendo: spunta anche il video.

Il Napoli si gode il momento di splendida forma. Un momento che si sta trasformando in un’intera stagione, visto che fin da subito gli azzurri hanno mostrato una fame diversa da tutte le sue avversarie. È spuntato anche il video che fa gioire Luciano Spalletti.

Già subito dopo Empoli-Napoli, Luciano Spalletti aveva parlato così in conferenza stampa: “La differenza è nella testa. L’analisi più importante è quello che esalta oggi il lavoro dei ragazzi durante la partita. Quel momento dove puoi subire il contraccolpo gestisci ancor di più. Noi abbiamo continuato a pressare anche dopo l’espulsione, è una grande dimostrazione di forza”.

E poi erano arrivati i complimenti di cuore rivolti ai suoi ragazzi: “Oggi non ho parole per fare i complimenti alla mia squadra. Ci può stare subire qualche calcio in più, ma quando il livello di qualità è come quello di Kvarastskhelia diventa difficile non fare qualche fallo in più. Usano questo metodo per provare a fermare questo calciatore. È anche normale che per giocatori forti come lui usino più mestiere”. Dopo le parole al miele, è arrivato anche il video che fa sognare.

Napoli, Spalletti pubblica un video che mostra la fame dei suoi ragazzi: i ringraziamenti non bastano più

Tramite il suo profilo ufficiale ‘Instagram’, Luciano Spalletti ha voluto perciò nuovamente ringraziare i suoi giocatori. La stagione di questo Napoli si sta rivelando strepitosa e il tecnico ha associato le vittorie e i punti macinati alla fame che la sua squadra ha.

Perché, proprio volendo conquistare successi, sono arrivati i tanti match portati a casa quasi senza avere rivali. Perciò sul profilo ‘Instagram’ del tecnico è comparso un video che ha voluto mostrare la combattività del suo gruppo. E alle immagini il tecnico ha aggiunto la didascalia: “TUTTO PER LEI. Grazie ragazzi, siete meravigliosi!“. Parole al miele che mostrano tutta la combattività e la compattezza di questo Napoli.