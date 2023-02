😡 “Un insulto!”: Napoli, sfogo durissimo a sorpresa

Napoli senti lo sfogo della figura autorevole: quanto scelto dal Comune della città per una questione in particolare sarebbe un insulto.

Il Napoli si prepara per affrontare la Lazio nella serata di venerdì. Luciano Spalletti lavora con i suoi giocatori, ma nel mentre è arrivato uno sfogo durissimo a sorpresa. Le parole sono state riferite in diretta.

Il Napoli sta viaggiando a ritmi impressionanti in Serie A, ma anche in Champions League. Nessuno ha più dubbi sulle qualità della squadra guidata da Luciano Spalletti.

Neppure Vittorio Sgarbi che, in diretta a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, ha elogiato il club di Aurelio De Laurentiis. Ma non è mancato lo sfogo nei confronti di una situazione in particolare. Ecco quale.

Napoli, per Sgarbi la decisione presa è un’offesa: lo sfogo è durissimo

Così Vittorio Sgarbi ha allora parlato ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, nel corso del programma ‘Radio Goal’: “De Laurentiis sta facendo un miracolo con la sua squadra. Ma Dio guarda la squadra e la protegge. Maradona era come Caravaggio. Ho portato un’immagine rotta del suo piede in una mostra che ho fatto a Napoli. Questa squadra va verso lo scudetto, ma non c’è il Maradona che trascina, quanto una squadra che gioca tutta insieme”.

“Il Napoli – ha continuato Sgarbi – diventa squadra europea, l’impegno di De Laurentiis. Queste cose sono la prova che non si può che vincere senza ostacolare l’entusiasmo e l’euforia che hanno portato a questi risultati. Si sta portando la vittoria dello scudetto alla città senza l’aiuto del Governo, il percorso della vittoria è in discesa“. Ma poi Sgarbi ha voluto dire la sua anche su un discorso in particolare. “Statua Di Maradona? Più un insulto a Maradona che altro. Una scultura messa da parte è come non esporre quadri di Caravaggio: quella scultura deve stare a Napoli e se la città la ama, adesso prenderò in mano la pratica”.