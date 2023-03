Sorpresa al Maradona per Italia-Inghilterra: napoletani in estasi

Italia-Inghilterra si disputerà allo stadio Maradona e ci sarà una bella sorpresa per i napoletani presenti allo stadio e in tv

Si disputerà il prossimo 23 marzo la partita tra Italia e Inghilterra, per le qualificazioni a Euro 2024. La scelta dello stadio riguarda il Maradona di Napoli, una splendida notizia per gli storici sportivi. El Pibe de Oro ha giocato in Serie A e segnato i due gol più iconici della storia del calcio proprio alla nazionale dei Tre Leoni. Ciò che succederà nel match dirà molto sulla qualificazione al prossimo Europeo. Sarà molto interessante qualificarsi da testa di serie per evitare un sorteggio duro alla fase a gironi.

Una sorta di rivincita per l’Inghilterra dopo aver perso la finale di Euro 2020 a Wembley. Anche se, quella finale, è rimasta nella storia e ‘vendicarla’ sarà molto difficile. Presenti sicuramente Alex Meret e Giovanni Di Lorenzo, con Giacomo Raspadori che ad oggi è ancora ai box per un infortunio muscolare. Problemi fisici che ha subito anche Lorenzo Insigne, uscito in lacrime nel primo match della stagione con Toronto FC. Forse anche per l’ansia di saltare una gran partita come Italia-Inghilterra nella sua città.

Italia-Inghilterra, sorpresa al Maradona: ci sarà Gigi D’Alessio

Secondo quanto riferito da Il Mattino, Gigi D’Alessio canterà l’Inno di Mameli allo stadio Maradona per Italia-Inghilterra. Una bella notizia per i tifosi napoletani presenti allo stadio, che potranno assistere a uno dei cantanti simbolo della cultura partenopea. Inoltre, ci sono delle discussioni in corso tra la FIGC e il Comune di Napoli per capire di inserire ulteriori attività promozionali in occasione del match. La nazionale italiana manca a Napoli dal 2013, un 2-2 con l’Armenia per le qualificazioni al Mondiale del 2014.

Sono in vendita i biglietti per la sfida e fin qui si è superata la quota di 10 mila vendite dei ticket. Sono previste delle agevolazioni per le famiglie, per i giovani, per gli over 65. Ci saranno, inoltre, circa 2 mila ragazzi che fanno parte dei settori giovanili della FIGC. Una gran bella festa di sport e sarà inevitabile il ricordo per Maradona.