Napoli, salti di gioia per Spalletti: ma per Mourinho è una batosta terribile

Il tecnico lusitano potrebbe restare colpito dalla resistenza del Napoli di Luciano Spalletti: il motivo è scritto in una postilla di vendita

La straordinaria stagione vissuta da Victor Osimhen ha fatto salire vertiginosamente le quotazioni del calciatore. La valutazione del nigeriano ex Lilla è molto alta e il Napoli non ha in mente di privarsi dell’attaccante. Il mercato però entrerà nel vivo nei prossimi mesi e le squadre studiano già le mosse.

A fare le spese della posizione assunta dal Napoli nei confronti del suo attaccante potrebbe essere José Mourinho. Alcuni discorsi di mercato, infatti, in questo momento sembrano poter colpire la Roma, ieri sconfitta dalla Cremonese in un match che avrebbe potuto consegnare il secondo posto ai giallorossi.

Calciomercato Roma, il Chelsea su Tammy Abraham se non dovesse arrivare a Victor Osimhen: l’inglese può tornare per 45-50 milioni

‘Il Messaggero’ in edicola questa mattina ha fatto un punto di mercato sulla Roma, insidiata dal Chelsea per un motivo abbastanza semplice. L’obiettivo principale degli inglesi ha un nome e un cognome precisi: Victor Osimhen. Secondo il quotidiano romano però il Napoli lo lascerebbe partire soltanto in cambio di 120 milioni di euro, una cifra elevata pure per i ‘Blues’.

Per questa ragione, dunque, la formazione di Londra sta prendendo in considerazione l’idea di riportare in Inghilterra Tammy Abraham. L’attaccante è stato prelevato a titolo definitivo dalla società giallorossa nel 2021 per 40 milioni di euro più bonus. Nel contratto di vendita è stata però inserita una “recompra” in favore del Chelsea.

Secondo questa postilla, i londinesi avrebbero potuto riprenderlo dopo due campionati per 80 milioni di euro. A questo punto, con parte della cifra spesa per il suo trasferimento nella capitale italiana, Tiago Pinto, in estate, potrebbe anche prendere in considerazione l’idea di abbassare le pretese accettando una proposta di 45-50 milioni di euro per l’attaccante, che in questo campionato non ha trovato la continuità avuta invece nella passata stagione.