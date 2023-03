😞 Napoli, doccia gelata per i tifosi: può accadere in estate

Il Napoli sta attirando grande interesse internazionale, e in estate una delle sue stelle potrebbe essere ceduta, secondo quanto suggerito.

Quando giochi così bene e con risultati eccellenti come sta facendo il Napoli, è normale che gli occhi di tutti siano su di te. E quando questo accade, è altrettanto normale che in molti si accorgano dei tuoi giocatori e pensino di accaparrarseli. Nella prossima estate il Napoli si troverà certamente ad ascoltare molte offerte per i suoi gioielli, e una in particolare è attesa e potrebbe ricevere un sì da De Laurentiis.

Il presidente dei partenopei ha più volte ribadito che la società non ha debiti e non ha bisogno di vendere, ma ha detto anche che a certe offerte è difficile dire di no. Probabilmente, il suo obiettivo è mandare un messaggio alle pretendenti dei giocatori azzurri: non ci saranno sconti. E così chi vorrà Kvaratskhelia, Kim Min-jae o Lobotka dovrà certamente mettere mano al portafoglio.

Anche Osimhen fa parte dell’elenco, ovviamente. Specialmente in questi ultimi due mesi, il nigeriano sta avendo un rendimento assolutamente fuori scala, sia in Italia che in Europa, ed è ormai considerato tra i migliori attaccanti al mondo della sua generazione. Infatti, al momento il primo indiziato per lasciare il Napoli la prossima estate è proprio lui, con un club già ampiamente in pole position per il suo acquisto.

Osimhen in cima alla lista dei desideri: può lasciare il Napoli

Sulle sue tracce c’è ovviamente il Manchester United. Non è una novità: dell’interessamento dei Red Devils si parla da mesi, e a gennaio si era vociferato di una possibile offerta da 100 milioni di euro. Secondo il ‘Manchester Evening News’, il club di Premier League sarebbe ancora interessato a Osimhen, e in estate tornerà alla carica, forse con un’offerta maggiorata.

Il nigeriano, capocannoniere della Serie A, è il primo nome della lista di Erik ten Hag. Ad oggi, il Manchester United ha solo due centravanti di ruolo, ma Martial è infortunato (e comunque non ha mai convinto pienamente), mentre Weghorst è in prestito dal Burnley. La prima punta è quindi il principale settore scoperto dei Red Devils, e Osimhen ha le caratteristiche ideali per integrarsi nel gioco del tecnico olandese.