Addio a Osimhen e Kvaratskhelia: De Laurentiis spiazza i tifosi

In estate, il calciomercato mettere al centro delle voci i big del Napoli come Osimhen e Kvaratskhelia, DeLaurentiis ha già le idee chiare

La stagione del Napoli, condotta su frequenze altissime, ha fatto impennare il valore di diversi dei protagonisti del percorso fin qui compiuto. Tutto ciò ha anche aumentato l’interesse degli altri club nei confronti degli uomini più rappresentativi dello scacchiere tattico di Luciano Spalletti.

In estate però il calciomercato riaprirà i battenti e Aurelio De Laurentiis sarà messo a dura prova perché le offerte per i big azzurri non dovrebbero mancare. Il presidente partenopeo ha già detto di non essere intenzionato a privarsi dei suoi campioni ma davanti diventerebbe difficile restare indifferenti. Servono cifre record per strappare Kvaratskhelia e Osimhen.

Calciomercato Napoli, oltre 250 milioni per Kvaratskhelia e Osimhen: il valore dei due si è impennato notevolmente

Il calciomercato estivo si preannuncia impegnativo per il Napoli, chiamato a resistere agli assalti ai suoi giocatori. Il lavoro di Luciano Spalletti sta pagando. Le prestazioni del collettivo ma anche quello dei singoli sono sotto gli occhi di tutti.

Ecco allora che in questo momento, il Napoli è una bottega assai cara, come scrive il ‘Corriere dello Sport’. Se qualcuno vuole strappare ai partenopei la coppia d’oro composta da Kvaratskhelia e Osimhen deve mettere sul piatto più di 250 milioni di euro.

“Kvaratskhelia in questa fase non ha prezzo, è così che rispondono i diretti interessati e gli operatori, ma in attesa dell’estate e delle offerte eventuali che arriveranno a De Laurentiis è possibile dire che il suo cartellino abbia ormai scalato la vetta dei 120 milioni. Da 11,5: +943%, acqua minerale che diventa champagne. Un acquisto destinato a segnare la storia del calciomercato e una scalata inarrestabile: DeLa non ci pensa, non ha alcuna intenzione di cedere la sua stella dell’Est, ma il mondo del calcio s’interroga. Giustamente. Identico discorso per Osimhen, il centravanti del momento, l’unico in grado di tenere il passo di Haaland: piazza affari del calcio parla di 150 milioni, oltre il doppio del suo valore d’acquisto”, scrive il quotidiano romano. Insomma, l’idea di De Laurentiis è quella di resistere ma il mercato davanti a certe cifre diventa imprevedibile.