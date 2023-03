Napoli-Lazio, doccia fredda per Spalletti: Sarri gongola

Per mister Luciano Spalletti non arriva la migliore notizia in vista di Napoli-Lazio, mentre il tecnico Maurizio Sarri è pronto a festeggiare per l’accaduto.

Napoli-Lazio sarà la gara d’anticipo della 25esima giornata del campionato di Serie A. Il match è in programma allo ‘Stadio Diego Armando Maradona’ a partire dalle ore 20:45. C’è grande curiosità ogni volta che l’ex allenatore azzurro oggi tecnico dei biancocelesti, ovvero Maurizio Sarri, ritorna nell’arena di Fuorigrotta. Il legame fra la piazza e il toscano è stato un vero sodalizio d’amore, interrotto dal trasferimento del tecnico alla Juventus, che ha generato grande risentimento nei sostenitori del Napoli.

Una sfida che ha anche un risvolto emotivo importante, quindi. Tuttavia l’attenzione dei tifosi del Napoli chiaramente si è spostata del tutto sul presente, che sta regalando emozioni e soddisfazioni storiche. Mister Luciano Spalletti dal canto suo continua a mantenere un profilo più basso e misurato per mitigare l’entusiasmo e fare in modo che non attutisca negativamente sull’ambiente, generando eccessivo relax.

D’altronde, secondo la sentenza emanata quest’oggi dal Giudice Sportivo, gli azzurri dovranno fare i conti con un’assenza chiave, ovvero quella di Mario Rui. Al difensore portoghese sono state inflitte due giornate di squalifica, a causa del rosso diretto rimediato per un fallo su Caputo nel secondo tempo di Empoli-Napoli.

Napoli-Lazio, Pedro ci sarà… ma con la mano fasciata

Se questo è l’umore di Luciano Spalletti, quello di Maurizio Sarri è opposto. L’allenatore della Lazio tira un sospiro di sollievo su Pedro. Il brasiliano si era infortunato alla mano in occasione del posticipo della gara di campionato contro la Sampdoria. La società biancoceleste aveva informato che la frattura a carico della mano sinistra aveva necessitato nell’immediato di un tutore e che le condizioni sarebbero state monitorate.

In base a quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’, non c’è motivo di allarmarsi. L’attaccante, infatti, stringerà i denti. Naso rotto e mano steccata, ma Pedro non si arrende. Il calciatore si considera ed è considerato disponibile per la trasferta del ‘Maradona’, sebbene l’infortunio sia stato più fastidioso di quanto si pensasse all’inizio.