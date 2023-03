🔴 Occhio Napoli, mazzata dell’ultim’ora: la tegola inaspettata

Brutte notizie per il tecnico in vista del match tra Napoli e Lazio. L’assenza rischia di essere una vera e propria mazzata.

Il match clou della prossima giornata sarà senza dubbio quello tra Napoli e Lazio. Gli azzurri guidano la classifica di Serie A, con al momento un vantaggio consistente nei confronti delle inseguitrice. La Lazio invece continua a tenere viva la sua corsa Champions. Anzi al momento la squadra di Sarri è al quarto posto in classifica, dopo aver scavalcato i cugini della Roma.

Sarri però, in vista del match contro il Napoli è di fronte ad un potenziale grandissimo problema. In vista del match della 25a giornata di Serie A che vedrà la sua squadra opposta a quella di Luciano Spalletti, il tecnico biancoceleste deve fare i conti con una sostuzione infortuni che, almeno per quanto riguarda il reparto di difesa, risulta essere abbastanza deficitaria.

Notizia di oggi è infatti l’assenza in allenamento per Patric. Una vera e propria tegola per quanto riguarda il tecnico della Lazio che, vista anche la squalifica di Casale, si trova con il reparto arretrato praticamente contato. Al momento infatti come disponibili figurano solo Romagnoli e Gila. Quest’ultimo però non ha praticamente mai giocato titolare in Serie A. Per il momento infatti il classe 2000 spagnolo ha collezionato solo 4 presenze in Serie A, partendo però sempre dalla panchina. Meglio invece nelle coppe europee dove ha collezionato 5 presenze in Europa League e 2 in Conference League, partendo quasi sempre titolare.

Lazio, contro il Napoli uomini contati per Sarri: grossi problemi in difesa

Come detto quindi, qualora Patric non dovesse recuperare, il tecnico Maurizio Sarri si troverebbe di fronte ad un grandissimo problema. La formazione, a meno di clamorosi stravolgimenti, sarebbe obbligata quantomeno per quel che riguarda la coppia di centrali di difesa.

Una situazione non certo ottimale per una squadra, come la Lazio, che contro il Napoli si gioca moltissimo. I biancocelesti infatti sono in piena corsa Champions League ed ogni punto da qui a fine stagione più risultate decisivo per accedere alla coppa dalle grandi orecchie.