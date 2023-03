Napoli, doccia gelata per Spalletti: agirà di conseguenza

In casa Napoli arriva una brutta notizia per Luciano Spalletti che dovrà agire di conseguenza nelle prossime partite: la situazione

Il Napoli sta vivendo un periodo fantastico dal punto di vista delle prestazioni e dei risultati. Non perde dallo scorso 4 gennaio, quando si arrese al gol di Dzeko al Meazza contro l’Inter. Da quel momento solo vittorie, tra cui un 5-1 alla Juventus, un 2-1 alla Roma e lo 0-2 di Francoforte, giusto per nominare qualche risultato contro le big. In stagione, solo tre sconfitte: oltre a quella di Milano, solo Liverpool e Cremonese hanno avuto la meglio sulla squadra di Luciano Spalletti.

Merito di una squadra che, anche quando ha avuto l’assenza di Osimhen, ha potuto contare su giocatori di altissimo livello come Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori. Luciano Spalletti li ha utilizzati con assiduità, alternandoli, in quel mese in cui è mancato il centravanti nigeriano e ha raccolto risultati strepitosi. Anche da subentrati hanno continuato a fare bene, anche se l’ex Sassuolo si è infortunato ed è ancora ai box. Emergono delle novità sul suo recupero.

Napoli, per Raspadori serve ancora tempo

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Giacomo Raspadori ha subito uno stiramento che lo terrà fuori per un altro mese. Una brutta notizia, considerando l’importanza che ha acquisito nel corso della stagione. L’ex Sassuolo era diventato il primo cambio da utilizzare a livello offensivo, sia come sostituto di Osimhen, sia come sostituto di Kvaratskhelia. Con la maglia del Napoli, ha giocato ventuno partite, segnando cinque gol tra Serie A e Champions League con due assist. Il suo rientro al momento è previsto per la partita con il Milan del 2 aprile prossimo.

Raspadori ancora diverse partite prima di ritornare a disposizione di Spalletti. Una brutta notizia, con il tecnico che sta dando molto più spazio a Giovanni Simeone ed Eljif Elmas, che vanno a sostituire i titolari nel finale di partita. Tuttavia, l’allenatore del Napoli potrebbe riavere a disposizione il suo gioiellino nei mesi finali della stagione, quando servirà tutto l’aiuto possibile per il rush finale.