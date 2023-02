😍 Ghoulam-Napoli, il gesto non passa inosservato: social impazziti

L’ex Napoli Ghoulam fa un gesto che non passa inosservato. Un utente sui social critica Napoli, ecco la risposta epica del calciatore.

Ci sono calciatori che nonostante la carriera li abbia portati lontano hanno conservato nel cuore una particolare squadra e una particolare città. Così è accaduto a Faouzi Ghoulam, il terzino sinistra algerino, protagonista nel Napoli di Maurizio Sarri, che, nonostante le strade con il Napoli si siano divise, ha sempre conservato un ottimo ricordo della squadra, dei tifosi e della città.

Certo l’avventura a Napoli di Ghoulam è stata anche molto sfortunata. Il terzino sinistro si infortunò proprio nel momento clou della sua carriera e della stagione azzurra. E da allora non ha più ripreso a giocare ai livelli a cui ci aveva abituato. Ma nonostante ciò, come detto il suo rapporto con la città e la tifoseria è sempre stato ottimo. E naturalmente lo stesso vale per i tifosi azzurri che ricordano con grandissimo affetto il terzino algerino.

Un amore che si esplicato oggi in un battibecco social con un utente che, sotto al post della giornalista Anna Trieste, sciorinava il solito stantio repertorio di luoghi comuni su Napoli. Il tweet di Anna Trieste criticava i tifosi che tifano squadre non della loro città e che devono festeggiare le vittorie da lontano. Un utente ha tirato fuori i luoghi comuni volendo risultare spiritoso e tirando in ballo le sparatorie e gli incidenti a capodanno. A questo punto è intervenuto Ghoulam che con una risposta epica.

Su Twitter un utente insulta Napoli, la risposta di Ghoulam

Il terzino algerino è prima intervenuto twittando a sua volta: “Non sono affari tuoi come vogliamo festeggiare”, l’utente ha continuato e da quel momento si è generato un botta e risposta tra i due. L’utente, messo alle strette, ha quindi tirato in ballo il fatto che Ghoulam non avrebbe nulla da festeggiare visto che non è più del Napoli e che anzi la vittoria sarebbe merito del fatto che adesso gioca Mario Rui al suo posto.

Ghoulam con eleganza ha chiuso la conversazione rispondendo: “Purtroppo parli non sapendo cosa è amare una città come Napoli. E’ una cosa che va al di la del calcio. Auguro a tutti voi di amare e essere amati quanto Napoli ama me e io amo Napoli. La gente deve capire quanto Napoli è solo amore.”