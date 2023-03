😍 Napoli, ancora un record: il dato è ufficiale, De Laurentiis se la ride

Il Napoli si può godere un altro record, in questa straordinaria stagione. Solo che questa volta si tratta di un primato davvero particolare.

Da qualche parte c’è sicuramente qualcuno che sta tenendo il conto dei record del Napoli in questa stagione. La squadra azzurra domina il campionato italiano, e ormai appare imprendibile in vetta alla classifica. Mettendo da parte la scaramanzia per un momento, il Napoli sembra non avere altri avversari alla sua altezza, se non al di fuori dei confini nazionali.

Oppure, iniziando a sfidare anche la storia. Sono tanti i record che i ragazzi di Luciano Spalletti possono puntare a superare in questi mesi, tra cui ovviamente quello del record di punti in Serie A. Tutt’altro che facile, dato che nel 2013/2014 l’ultima Juventus di Antonio Conte lo ha fissato a 102 punti. Con ancora 42 punti in palio da qui alla fine della stagione, il Napoli dovrebbe vincere 13 delle prossime 14 partite per ritoccare il primato.

Per adesso, comunque, i partenopei si godono dei numeri che sono comunque eccezionali, dato il contesto. Primi in classifica a +18 sull’Inter, miglior attacco con 14 reti in più dei nerazzurri e miglior difesa con 4 gol subiti in meno rispetto a Lazio e Juventus. Ma un nuovo record per il Napoli c’è davvero, anche se è un po’ particolare. A stabilirlo, infatti, un giocatore attualmente via in prestito: Alessandro Zanoli.

Nessuno come lui: un giocatore del Napoli è il più veloce della Serie A

Il terzino destro arrivato nel gennaio 2018 dalle giovanili del Carpi ha avuto poco spazio nella prima parte della stagione, così a inizio 2023 il Napoli lo ha parcheggiato alla Sampdoria in cambio di Bereszynski. Il 22enne emiliano ha già giocato 9 partite nella formazione ligure, al momento ultime in classifica, e nelle ultime tre ha convinto Stankovic a considerarlo uno dei titolari blucerchiati.

Nell’ultima di queste partite, lunedì sera contro la Lazio, Zanoli ha stabilito inaspettatamente un record. Ha infatti toccato la massima velocità registrata nel campionato italiano in questa stagione: 36,24 km/h, come segnalato da ‘Sky Sport’. Il record precedente apparteneva al tedesco Jeremy Toljan del Sassuolo, stabilito nel match contro l’Udinese con uno scatto da 35,57 km/h.