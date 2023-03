❤️ Napoli, chi ama non dimentica: “Non vedo l’ora…”

La rivelazione del vecchio giocatore del Napoli fa venire i brividi ai tifosi partenopei: un sentimento che non si è mai spento

Il Napoli è molto vicino alla conquista dello scudetto. Manca l’aritmetica, ma i diciotto punti di vantaggio sulla seconda in classifica possono essere gestiti in vista degli ultimi mesi di stagione. C’è anche il sogno Champions League da percorrere. Un rendimento pazzesco della squadra di Luciano Spalletti, che ha spazzato via ogni pensiero di rimonta da parte delle pretendenti. L’ideale per i partenopei sarebbe festeggiare al più presto lo scudetto, per poi concentrarsi sulla Champions. L’Eintracht è quasi eliminato e già i quarti sono un grande risultato, mai raggiunto nella storia del club.

La conquista dello scudetto il Napoli l’ha anche sfiorata qualche anno fa con Maurizio Sarri. Presente nella rosa del tecnico, anche Raul Albiol. Il difensore spagnolo guidava la difesa con Kalidou Koulibaly al suo fianco, una delle migliori coppie di centrali della Serie A degli ultimi anni. In un campionato conquistarono anche 91 punti, anche se alla fine arrivò il secondo posto alle spalle della Juventus. E proprio Albiol ha rilasciato un’intervista parlando della stagione attuale degli azzurri.

Napoli, le parole di Raul Albiol sullo scudetto

Raul Albiol, difensore del Villarreal, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Marca e in cui ha parlato anche del Napoli: “Vederlo primo in classifica è una grande emozione per me, è incredibile. Speriamo di festeggiare la vittoria dello scudetto il prima possibile, manca da 33 anni, voglio che arrivi subito l’aritmetica”. Parole al miele per il difensore spagnolo, che con la maglia dei partenopei ha giocato sei anni, per un totale di 236 partite e 6 gol all’attivo, con la vittoria di una Coppa Italia e una Supercoppa italiana.

Manca lo scudetto al suo palmarès. Non solo nel 2017/18, anche nel 2015/16, sempre con Sarri, Raul Albiol andò molto vicino a vincere il campionato. Ma la storia è andata in un altro modo, e oggi ammira la ‘sua’ squadra dalla televisione, in attesa che arrivi l’aritmetica del terzo scudetto.