Calciomercato Napoli, addio a Spalletti: va dall’ex allenatore

Il tecnico toscano rischia di perdere uno dei suoi calciatori di prima fascia dell’undici titolare del Napoli: il futuro si deciderà in pochi mesi

Luciano Spalletti questa sera va a caccia di un nuovo successo per continuare ad avvicinare il Napoli verso la conquista del clamoroso terzo scudetto. Gli azzurri, in un Maradona che si preannuncia colorato e caldissimo, riceveranno la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. Una sfida insidiosa ma che gli azzurri non vogliono sbagliare.

Il tecnico di Certaldo, intanto, potrebbe presto salutare uno dei suoi calciatori. In estate, infatti, non è da escludere un addio parecchio doloroso per i partenopei. Secondo le prime indiscrezioni di mercato, il calciatore avrebbe già su di sé una squadra. Ed il grande ‘regista’ dell’operazione è proprio un ex del Napoli.

Calciomercato Napoli, Sarri vuole Zielinski alla Lazio in caso di partenza di Milinkovic Savic

Già, è proprio l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri, avversario della squadra di Luciano Spalletti questa sera, a fare pensieri ‘pruriginosi’. Il tecnico desidererebbe tornare a poter contare su Piotr Zielinski, un calciatore che conosce molto bene poiché lo ha già allenato al Napoli (dove è uno dei due superstiti della pattuglia sarriana insieme a Mario Rui) e all’Empoli.

Secondo quanto riferito questa mattina da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’attuale allenatore della Lazio riaccoglierebbe volentieri uno dei suoi pupilli in caso di partenza di Sergej Milinkovic Savic. Il centrocampista serbo si trova nella stessa situazione contrattuale del polacco: entrambi sono in scadenza a giugno 2024.

Per tutti e due, in questo momento, il rinnovo con il club d’appartenenza appare parecchio complicato, ragion per cui in estate potrebbe compiersi un doppio movimento di mercato. Con l’addio di Milinkovic Savic, Sarri avrebbe l’iniezione di denaro necessaria per tentare l’assalto a Zielinski, nel recente passato accostato pure ad altri club.

Se non dovesse raggiungere un accordo con il presidente De Laurentiis per il rinnovo del contratto, il polacco potrebbe cambiare maglia. La Lazio lo tiene d’occhio. In particolare Sarri. Il calciatore finora ha realizzato sei reti in 32 partite durante la stagione in corso. Si è reso protagonista inoltre di diversi assist decisivi per i compagni.