Colpo di scena Osimhen: il nome del sostituto è impensabile

Il Napoli di Victor Osimhen scenderà questa sera in campo al Maradona. Si discute sempre intorno al calciomercato del club azzurro.

Questa sera il Napoli di Luciano Spalletti ospiterà allo stadio Maradona di Napoli la Lazio di Sarri. Le due squadre si affrontano nell’anticipo del venticinquesimo turno di Serie A con gli azzurri che vogliono continuare il momento positivo e la Lazio che vuole conservare il quarto posto in classifica. La capolista ha un netto vantaggio sulle avversarie ma non vuole mollare ed anzi vuole continuare a vincere e regalare record.

Il club azzurro ha disputato un mese di Febbraio straordinario ed ha falciato chiunque si trovasse sul proprio cammino. Campionato o Champions League, casa o trasferta, il risultato non cambia ed il Napoli ha regalato grandi soddisfazioni a tutti i suoi tifosi. Il capocannoniere Victor Osimhen è reduce da una serie incredibile di gare a segno e tutta la squadra gira davvero alla perfezione.

L’ex calciatore ed attuale allenatore Pedro Pasculli è intervenuto ai microfoni di Radio Station 1 ed ha trattato davvero di tanti temi. Con il Napoli al comando non poteva non mancare una domanda sul Napoli del primo scudetto. Pasculli ha dichiarato: “Con Diego parlavo molto, eravamo compagni sin dai tempi dell’Argentinos Juniors e lui amava la città di Napoli e i napoletani. Ricordo che in quel Mondiale avevamo una grande squadra ma soprattutto un grande gruppo. Nell’86 lottammo contro tutto e tutti”.

Napoli e i nomi per sostituire Osimhen

Pasculli ha parlato del mercato azzurro ed ha fatto un nome abbastanza a sorpresa. Ecco le sue parole: “Vi dico un calciatore che farebbe comodo al club azzurro. E’ Mateo Retegui, un centravanti strutturato fisicamente ma molto abile tecnicamente. E’ di proprietà del Boca Juniors e lo ritengo adatto come sostituto di Victor Osimhen”

Victor Osimhen è il trascinatore del club partenopeo in questa stagione e nell’intervista non potevano mancare rumors di calciomercato. Pasculli ha proseguito parlando del suo Lecce e del giovane talento Hjulmand, una delle sorprese di questa stagione. Il tecnico ha chiarito: “Hjulmand da Spalletti? Credo che un allenatore possa solo giovare dalle difficoltà di avere tante scelte in rosa. Credo che Hjulmand potrebbe solo aumentare la qualità della rosa”. i: