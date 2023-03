Milinkovic-Napoli, il calciomercato è pronto ad esplodere: colpo di scena

Il calciomercato del Napoli potrebbe subire un clamoroso sconvolgimento: c’entra il possibile addio di Milinkovic Savic alla Lazio

Sergej Milinkovic Savic è una delle grandi minacce per il Napoli di Luciano Spalletti nella sfida del Maradona di questa sera. Il sergente della Lazio è il centrocampista più determinante del campionato italiano da ormai diverse stagioni. La continuità del giocatore di Maurizio Sarri ha fatto sì che si imponesse in Serie A, suscitando l’interesse di diversi top club.

In Italia ci ha pensato finora soprattutto la Juventus, club al quale il nome del serbo è stato accostato in tante circostanze. All’estero si è parlato principalmente di Manchester United e Psg. La scadenza di contratto fissata a giugno 2024 apre a diversi scenari. Da tempo si parla infatti di un rinnovo con il club biancoceleste che tuttavia non si è mai prodotto. Se non dovesse arrivare allora il calciatore potrebbe lasciare la società del presidente Claudio Lotito in estate. Ed è in questo contesto che si inquadra una grande suggestione di mercato.

Calciomercato Lazio, Zielinski è l’obiettivo dei biancocelesti in caso di partenza di Milinkovic Savic

La possibile partenza in estate di Sergej Milinkovic Savic apre ad una clamorosa novità di mercato che avrebbe ripercussione pure sul Napoli. Il centrocampista serbo è infatti un elemento molto importante dello scacchiere tattico di Maurizio Sarri. Se dovesse prodursi il suo addio, è evidente che la società del presidente Claudio Lotito dovrebbe tornare sul mercato per assicurarsi un centrocampista in grado di non far rimpiangere il sergente.

In quest’ottica va letto dunque il possibile interessamento per Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco è una vecchia conoscenza di Maurizio Sarri, che lo ha allenato prima all’Empoli e poi pure nel suo percorso partenopeo. Il calciatore del Napoli, come Milinkovic Savic, è in scadenza nel 2024 e un suo possibile accordo con il club di Aurelio De Laurentiis per un rinnovo sembra tutt’altro che scontato.

Come riferisce l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, dunque, il tecnico dei biancocelesti vorrebbe tornare a lavorare con il polacco. L’opzione diventerebbe una pista percorribile nel caso in cui Milinkovic Savic dovesse migrare a otto anni di distanza dal suo arrivo a Roma. In questo campionato, al momento, Zielinski ha realizzato 3 reti e 7 assist mentre il serbo ha condito la sua stagione con 4 reti e 8 passaggi decisivi.