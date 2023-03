😳 “MVP della Serie A”, ma non è Osimhen: Napoli, tifosi spiazzati

Attenzione alla notizia che spiazza tutti i tifosi del Napoli. Non è Victor Osimhen il miglior giocatore della Serie A finora, tutto svelato

Il cammino in campionato è a dir poco impressionante e il Napoli non ha alcuna intenzione di fermarsi proprio ora. Certo, diciotto punti di vantaggio sulla seconda in classifica sono un patrimonio gigantesco, ma Luciano Spalletti continua a battere il ferro finché caldo e avverte i suoi. Già stasera contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri saranno vietati passi falsi. Anche perché le prossime gare di questo mese di marzo rischiano di essere decisive per la stagione azzurra, tra Serie A e Champions League.

La mentalità mostrata finora, però, tiene tutti i tifosi al sicuro. Una mentalità che Victor Osimhen esemplifica e mette in campo come pochi. Il calciatore nigeriano è il trascinatore ed il leader di questo Napoli, nonché il capocannoniere indiscusso del nostro campionato. L’ex Lille e Wolfsburg si sta dimostrando il vero valore aggiunto di Luciano Spalletti, in una rosa dove chiunque subentra comunque riesce ad eccellere. Un qualcosa analizzato anche dai quotidiani nazionali, fino ad una sentenza e ad un verdetto che ha spiazzato i tifosi azzurri: non è Osimhen l’MVP di questa Serie A.

Napoli, ecco chi è il vero MVP della Serie A: non è Osimhen, ma è comunque un azzurro

Secondo l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, il vero ‘most valuable player’ del nostro campionato non è Osimhen. Poco male per Spalletti, però, visto che è comunque un altro dei suoi giocatori. Chi? “Meret è, alla pari di Vicario, l’MVP della nostra Serie A”: sentenzia così la rosea, zoomando sul parco portieri del campionato italiano e sulla tenuta difensiva del Napoli 2022-2023.

La rinascita del portiere friulano, dopotutto, è uno dei grandi temi ed una delle grandi sorprese di questa stagione. Merito anche dell’ambiente che finalmente ha dato ad Alex Meret la fiducia che meritava. E merito soprattutto del calciatore, capace di rilanciarsi nonostante gli scetticismi e le critiche iniziali.