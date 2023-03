🚨 Occhio Napoli, notizia durissima: tegola e out per il big match

Occhio Napoli, brutte notizie per il big: salterà il match di cartello a causa di una tegola davvero durissima, i tifosi hanno le mani tra i capelli.

Diciotto punti di vantaggio sono un patrimonio a dir poco inestimabile. Il vantaggio che il Napoli ha sulla seconda è da record, ma Luciano Spalletti non vuole cali di tensione in questo cruciale mese di marzo. Questa sera arriverà la Lazio al Maradona, successivamente Atalanta ed Eintracht di Francoforte. Tre partite che, fra Serie A e Champions League, riveleranno tantissimo della stagione azzurra. E probabilmente ne indirizzeranno in maniera quasi definitiva il finale.

Ragion per cui, guai ad alzare proprio adesso le mani dal manubrio. De Laurentiis ha già promesso alla squadra un generoso premio Scudetto ed un generoso premio per il cammino in Europa. A simboleggiare la grande voglia ed il grande sostegno che arriva da tutto il Calcio Napoli nei confronti dei propri calciatori. Intanto, Spalletti si prepara al doppio confronto interno di campionato con Lazio e Atalanta. Due gare dove anche le assenze rischiano di giocare un ruolo determinante, con un big che si prepara a saltare il big match di questo mese di marzo.

Verso Napoli-Atalanta, un top salterà il big match: la tegola è durissima anche per i tifosi

Se la Lazio dovrà presentarsi al Maradona senza qualche acciaccato e senza Casale infortunato, l’Atalanta non potrà certo sorridere per una situazione diversa. La formazione di Gian Piero Gasperini continua a litigare con la buona sorte e perde anche Giorgio Scalvini per un infortunio ai legamenti della caviglia destra. Un trauma distorsivo, quello rimediato dal giovane ‘top player’ della Dea, che lo terrà fuori a lungo e che lo renderà indisponibile per gara del Maradona contro il Napoli.

Un febbraio nero, dunque, per l’Atalanta: il titolo de ‘Il Corriere di Bergamo’ è tanto chiaro quanto pesante per i tifosi della Dea, che vedono out un altro pilastro del proprio club. In attesa di capire se Duvan Zapata e Mario Pasalic saranno definitivamente recuperati per la trasferta di Fuorigrotta, Gasperini torna a fare i conti con l’infermeria.